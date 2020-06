Az Apple újra bezárja egyes üzleteit a koronavírus miatt

Az Apple pénteken bejelentette, 11 üzletét bezárja olyan államokban, amelyekben az utóbbi időben emelkedik a koronavírusos új esetek száma – írja a CNBC.

Az Apple részvényei ma 2 százalékos emelkedést is mutattak napon belül, a hírre fél százalékos mínuszba kerültek a társaság részvényei.

Floridában, Észak-Karolinában, Dél-Karolinában és Arizona államban összesen 11 üzletét zárja be az Apple, akinek javítás alatt lévő készüléke van ezekben, a hévégén mehet el a készülékéért. A lépésre az indoklás szerint azért kerül sor, mert megugrást látnak a koronavírusos új esetek számában, és amint lehet, az üzletek újra kinyitnak.

Az Apple a hét elején még azt tervezte, hogy New Yorkban is újra kinyitnak az üzletei, és a hét végéig 200 üzletet nyitnak újra Amerikában, ehhez képest most újabb bezárások mellett döntöttek. A Dow Jones Index 230 pontot esett a bejelentés utáni percekben.

(CNBC)

A címlapkép forrása: Wang Gang/VCG via Getty Images.