Hónapok alatt éveket ugrottak előre a magyar cégek, mégis, messze még a teljes digitális transzformáció

A koronavírus megjelenése egyfajta katalizátorként hatott: a digitális forradalom ugyan évtizedek óta zajlik, a technológiák már jó ideje elérhetőek, ugyanakkor a vállalkozások jó része ez idáig nem élt velük. A járványhelyzet rávilágított arra, hogy a digitális munkafolyamatok sok esetben kezdetlegesek, és noha hónapok alatt éveket ugrottak előre a hazai cégek a digitális átalakulásban, van még hová fejlődni.

Noha a technológiai feltételek régóta adottak, mégis, sok esetben a járványhelyzet hozta magával az otthoni munkavégzés lehetőségét.

Sok cég ugyanakkor nem volt erre felkészülve, rohamtempóban kellett lépniük.

„A digitalizáció első lépése az otthoni munkavégzés, de ez csak a folyamat kezdete, korántsem a vége” – mondta a Portfolio-nak Fülöp Gábor, a Telenor üzleti értékesítési és marketing igazgatója, hozzátéve, a cégek külső és belső folyamatait is át kell alakítani, például az értékesítési és ügyfélszolgálati tranzakciók digitális csatornára való átterelését, vagy épp az elektronikus aláírás megoldását.

Fülöp szerint fontos, hogy a cégek felkészüljenek egy esetleges második hullámra is, hogy ne érje őket váratlanul és akkor is gördülékeny legyen az ügymenet.

A vírus megjelenése után ugyanis elindult a változás, de van még hová fejlődni.

A Telenor tapasztalatai szerint a járvány kirobbanása után a különböző méretű vállalatok és vállalkozások eltérő érettséggel és elvárásokkal vágtak bele az azonnali digitális átállásba, az viszont közös pont volt, hogy hosszú távon is alkalmazható, tartós megoldásokban gondolkodtak.

„Jól látszik, hogy a cégek méretének növekedésével a beruházási hajlandóság és a feladat komplex kezelése is egyre inkább jelen van. A mikrovállalkozások elsősorban az ingyenes megoldásokkal élnének, a kis- és családi vállalkozások már nyitottabbak az általunk kínált üzleti megoldásokra, de a beruházási hajlandóságuk kisebb, illetve nincs is szükségük annyira szofisztikált megoldásokra, mint egy közép- vagy nagyvállalatnak.

A középvállalatok részéről nagy nyitottságot, igényt tapasztalunk akár komplexebb megoldások kialakítására is. A nagyvállalatoknál, ahol alapvetően megvan az adaptálódáshoz szükséges tudás, inkább az volt a kérdéses pont, hogy például van-e mindenkinek eszköze, mobilnete, távoli hozzáférése, hiszen, ha eddig csak a vezetőknek volt laptopjuk, most tömegesen kellett ezt biztosítani” – beszélt az elmúlt hónapok tapasztalatairól Fülöp.

Márciusban alapvetően a mobilinternet és a mobilinternetezéssel kapcsolatos eszközök iránt nőtt jelentősen a kereslet a Telenornál, a legtöbb ügyfél részéről a cél a stabil szélessávú kapcsolat biztosítása volt az otthonról dolgozók számára. Az adatforgalom a karantén alatt jelentősen megnőtt az azt megelőző időszakhoz képest, mind az egyéni, mint a vállalati ügyfelek esetén.

„Mi is egy evolúciós utat jártunk be. A vírus kirobbanása után először gyorssegélyt adtunk az ügyfeleknek ingyenes 100 Gb Hipernet formájában, majd tanultunk az igényekből, léptünk a termékfejlesztésben és ezt az utat folytatjuk” – mondta Fülöp Gábor, hozzátéve, az ügyfelek oldaláról azt az igényt tapasztalják, hogy kulcsrakész megoldásokat szeretnének, vagyis a licenszek átadásával nem ér véget a feladtuk, az implementációt is segítik.

A Telenor épp ezért olyan ajánlatokkal állt elő, amelyek rugalmasan alakíthatók, mikrovállalkozástól nagyvállalati méretig alkalmazhatók, segítségükkel pedig akár már kisebb beruházás mellett is profi online vállalati környezet alakítható ki.

„Mostanra minden szegmensben kialakult az igény a kiváló minőségre és megbízható szolgáltatásokra. Bár senki nem így akarta, de ezeket a folyamatokat most a koronavírus felerősítette, a cégeknek át kell térniük a digitális világba, mert jelenleg ez az egyetlen út a túlélésre, a fejlődésre” – jegyezte meg a szakember, aki szerint az élet már soha nem lesz olyan, mint a COVID-19 megjelenése előtt.

Ennek oka részben az, hogy sok vállalat belátta, nem a kollégák személyes jelenléte az, ami számít, hanem az elvégzett munka, az pedig igazából nem fontos, hogy ki honnan végzi el a rá bízott feladatot.

