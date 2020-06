Szívesebben barkácsoltak a magyarok a járvány alatt

In English

Magyarországi történetének legjobb évét zárta a Praktiker 2019-ben, 18 százalékkal nőtt a bevétele az előző évhez képest – derül ki a vállalat közleményéből. Dinamikusan növekszik a webshop forgalma, és bár a koronavírus átrendezte az idei terveket, a Praktiker azt tapasztalta, hogy a lakosság körében nőtt a barkácsolási kedv a járvány miatt.

Nettó 67,88 milliárd forintos árbevételt ért el a Praktiker 2019-ben, az előző évi 57,1 milliárddal szemben, ez mintegy 18 százalékos bővülést jelent 2018-hoz képest. A legtöbb árbevételt a szaniter, a kert, az építőanyag és a hidegburkolás kategóriák generálták, a növekedés a meleg-és hidegburkolás területén volt a legdinamikusabb a növekedés, de az építőanyag, az építőelemek, a kert és a vasáru kategóriák is jelentős fejlődést mutattak – mondta el a tavalyi évvel kapcsolatban Karl-Heinz Keth, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója.

A Praktiker vásárlói egyre inkább előtérbe helyezik a közép és magasabb árfekvésű, minőségi termékeket, ezért a Praktiker egyre több hangsúlyt helyez erre a szegmensre. Tavaly megkezdődött a beltéri és kültéri növények kínálatának bővítése is - tette hozzá a cégvezér.

A Praktiker webshopja is jól teljesített tavaly, jelenleg több mint 30 ezer féle árucikk vásárolható meg házhozszállítással. Az online áruház 2019-ben a kasszán átfolyó forgalom csaknem 10 százalékát adta. Az online területen is az áruházi klasszikus értékesítési trendekhez kapcsolódó árucsoportos forgalmi növekedés tükröződik vissza. Többek között a felújításhoz és az építkezéshez használt építőipari termékek, a bútor, a szaniter bútor és a fürdőszoba kellékek, illetve a világításhoz kapcsolódó termékek fogytak leginkább a webshopban, de jól teljesítettek a kerti bútorok, illetve a szabadidő eltöltéséhez használt összes termék is.

Az idei évvel kapcsolatban a cég vezetése lemondta, hogy a koronavírus-járvány jelentősen befolyásolta a cég 2020-as forgalmát, ezért kénytelen volt módosítani az üzleti terveit a cég.

Dolgozót nem bocsátottak el és a 2017-ben megkezdett áruházi felújítási program is folytatódik, a forgalmat azonban negatívan befolyásolta a márciusi és áprilisi kijárási korlátozás annak ellenére, hogy az otthonmaradás időszakában egyértelműen megnőtt a barkácsolási, az otthon- és kertszépítési, renoválási kedv. Abban bízik a Praktiker, hogy nem lesz második hullám, így vissza tudnak térni a járvány előtti növekedéshez – áll a cég közleményében.

A Praktiker 20 áruházzal rendelkezik Magyarországon, mintegy 130 000 négyzetméternyi értékesítési területet működtet, s csaknem 1600 embernek ad munkát. A nettó 190 milliárd forintosra becsült barkácspiacon a Praktiker 33 százalékos részesedéssel a második legnagyobb szereplő továbbra is. A Praktiker mintegy 340 beszállítóval dolgozik, a magyar beszállítók aránya meghaladta a 80 százalékot.

Címlapkép: Getty Images