8 kifejezés, amit minden tőzsdei befektetőnek ismerni kell most

A részvénypiacok az elmúlt hónapok folyamán nagyot emelkedtek, annak ellenére is, hogy a globális gazdaság kilátásai igen borúsak voltak a koronavírus-krízis közepette. Sokan értetlenül nézték a tőzsdei ralit, míg mások igyekeztek megragadni az emelkedés kínálta beszállási lehetőséget. Eközben a piaci szereplők szótára is kibővült, a már ismert kifejezések mellett újak is létrejöttek, amelyek részben a tőzsdei emelkedéseket is igyekeztek megmagyarázni.

A részvénypiacok és a magas hozamú kötvények emelkedtek az elmúlt két és fél hónap folyamán a koronavírus-járvány nyomán kialakult erősen negatív globális gazdasági kilátások ellenére. Sokan értetlenül álltak a rali előtt, a jelenlegi tőkepiaci helyzet emellett kedvezett a piaci szleng terjedésének, ennek egy része korábban is ismert volt, de új kifejezések is létrejöttek.

Ne harcolj a Feddel

A stratégák szerint a Wall Street emelkedése mögött meghúzódó egyik kulcsfontosságú tényező a Fed korábban példa nélküli monetáris stimulusa, amely magában foglalja az ETF-ek és vállalati kötvények vásárlását is. A Fed mérlege március óta nagyjából háromezer milliárd dollárral nőtt, amelyet követően feléledt a Ne harcolj a Feddel jelmondat (Don’t fight the Fed), miután az emelkedést a Fed által nyújtott likviditás is támogathatta. A Jones Trading stratégája szerint amint a piac esni kezd, a Fed arra további lazítással válaszol. Az S&P500 a márciusi mélypontjáról 42,9 százalékkal került feljebb.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

FOMO

Ahogy a piacok emelkednek, sokan kapnak kedvet a beszálláshoz. A kisbefektetők növelték részvény-kitettségüket az esés alatt, majd az azt követő raliban, és már néhány intézményi befektető is követi őket a Deutsche Bank stratégái szerint. A piaci szereplők közül néhányan ezt annak tulajdonítják, hogy többen félhettek attól, hogy kimaradnak (fear of missing out, FOMO), miközben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aggodalmak mérséklődhettek. A New Vines Capital vezetője úgy vélte, hogy több jó hír is érkezett, és a befektetők ismét a részvényvásárlások felé fordultak.

FOMU

A kockázatos amerikai vállalati kötvények árfolyama négyéves mélypontra süllyedt márciusban, majd azok -a részvényekkel párhuzamosan- emelkedni kezdtek, amely mögött a Diamond Hill Capital Management portfoliómenedzsere szerint a jelentős alulteljesítéstől való félelem (fear of massive underperformance, FOMU) húzódott meg. A szakértő szerint a magukat konzervatívan pozícionáló befektetők egy része úgy érezhette, hogy lemaradnak a többiekhez képest, ezért növelhették a kockázati kitettségüket, tovább segítve ezzel a ralit.

TINA

A tőzsdék a visszaeső vállalati eredményvárakozások ellenére is felpattantak, amelyet követően a vállalatok értékeltsége nagyot emelkedett. A Barclays szerint az MSCI World Index előretekintő P/E rátája 2002 június óta nem látott szinteken jár. Azonban úgy tűnt, hogy a befektetők nem aggódnak túlságosan a részvények értékeltsége miatt, emögött egy népszerű gondolatmenet, a ’’nincs alternatíva’’ (there is no alternative, TINA) húzódott meg, miután a jegybanki kamatvágások után a kötvényhozamok is csökkentek.

Hopium

Az amerikai gazdaság újranyitása közepette a gazdaság gyors fellendülésével kapcsolatos optimizmus is támogathatta a részvények emelkedését. Számos hangulat-indikátor -beleértve a Conference Board fogyasztói bizalmi felmérését is-, egyre kedvezőbb képet tükröz, ezt hívja a Charles Schwab stratégája ’’hopiumnak’’, mivel szerinte a sok remény mellett a meredek gazdasági fellendüléssel kapcsolatos várakozások is támogatták az emelkedést.

FOGO

Az otthoni fogyasztást kiszolgáló cégek részvényei közül több is igen ellenállónak bizonyult idén, a videókonferencia-alkalmazást kínáló Zoom papírjai emelkedtek márciusban, miközben a tőzsdék zuhantak, míg az otthoni fitnesz-cég, a Peloton részvényei kevesebb mint 1 százalékkal kerültek lejjebb abban a hónapban. A Zoom idén 271,5 százalékot emelkedett.

A BMO Capital Markets stratégája szerint az olyan ’’stay at home’’ részvények, mint az internetes kiskereskedelemben és az étel házhozszállításban érdekelt cégek papírjai valószínűsíthetően továbbra is felülteljesítők lehetnek majd, amit a szakértő a lakásukat inkább nem elhagyó fogyasztók magatartásával (fear of going out, FOGO) magyarázott. A már említett Peloton árfolyama idén 93,1 százalékkal került feljebb.

BEACH

Az utazási és szabadidős fókuszú cégek mellett az energetikai vállalatok bevételeit is megtépázta a gazdaság lezárása és az utazások korlátozása, azonban ezen cégek részvényei felpattantak az elmúlt hónapok folyamán. A hajózási társaság, a Carnival Corp. árfolyama az áprilisi mélypontjáról 134,3 százalékkal került feljebb, miután a cég 6,25 milliárd dollárnyi forrást tudott bevonni a piacról. A Janus Henderson szakértője az utazási foglalásokat bonyolító cégek, az energetikai vállalatok, a légitársaságok, az autópari cégek, a hajózási és vendéglátóipari társaságok angol kezdőbetűiből a BEACH rövidítést emelte ki, azonban Nick Maroutsos azt is hozzátette, hogy ő nem vesz részt a vásárlási őrületben.

RORO

Az HSBC elemzői szerint a devizapiac tankönyvi példaként követte az amerikai részvénypiacok emelkedését és esését, ahogyan a kockázatvállalási kedv javulását váltotta a kockázatkerülés (risk-on, risk-off; RORO). A Fed márciusi, példa nélküli élénkítő intézkedése előtt az olyan devizák, mint az ausztrál dollár és az új-zélandi dollár nagyot gyengültek az amerikai dollárral szemben, majd a részvénypiaci ralival párhuzamosan a biztonságos menedéknek tekintett devizák, mint a japán jen és a svájci frank, nagyobbat gyengültek az amerikai dollárral szemben, mint a kockázatosabbnak tekintett devizák.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Jeenah Moon/Getty Images