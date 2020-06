Felrántották a DAX-ot, emelkedéssel próbálkozik Európa

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés Európában, miután az Egyesült Államokban több területen is markánsan emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma, a befektetőket emellett az IMF által közzétett, és az áprilisinál borúsabb gazdasági előrejelzése is aggasztotta. A német tőzsdét hirtelen megütötték ma délelőtt, majd a DAX a korábbi esését immár teljesen képes volt ledolgozni, az irányadó európai részvényindexek többsége is felfelé kapaszkodik. A magyar tőzsde esik, a blue chipek közül az OTP teljesít a leggyengébben.