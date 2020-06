A járványügyi aggodalmak ellenére is emelkednek az európai tőzsdék

A Lufthansa részvényesei tegnap elfogadták a német állammal megkötött 9 milliárd eurós segélycsomagról szóló javaslatot, az Európai Unió is rábólintott az egyezségre, így nem kell fizetésképtelenséget jelentenie a légitársaságának. A megállapodás lényege, hogy az állam 3 milliárd euró értékben biztosít hitelt és hitelgaranciát a cégnek, emellett 5,7 milliárd euró értékben tőkét emel a vállalatban, és 300 millió euróért új kibocsátású részvényeket vásárol. Ezekért cserébe az állam 20 százalékos tulajdonrészt szerez a társaságban. Cserébe a Lufthansa 500 millió eurós költségcsökkentő programot indított, emellett a cég leállítja az osztalékfizetést, és csökkenti a felsővezetők bérét is. A Lufthansa közel 4 százalékos pluszban is járt ma reggel, majd a kezdeti lendület elfogyott, a Lufthansa lefordult, a cég részvényárfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb.