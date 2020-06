Pusztít a koronavírus, több mint 2 millió étterem tűnhet el világszerte

Világszerte az éttermek tizede, akár több mint 2 millió étterem tűnhet el a koronavírus miatt egy előrejelzés szerint. Bár a gazdaság újranyitásával élénkül a vendéglátás, több országban nem látszik V-alakú felpattanás az éttermi forgalomban, a kezdeti biztató jelek után az elmúlt napokban újra csökkent a forgalom.

Több szektort is alaposan megviselt a koronavírus-válság, az egyik ilyen a vendéglátás, a járvány miatt ugyanis a legtöbb országban az éttermek is bezártak, és bár az elmúlt hónapokban a gazdaság újranyitásával egyre több étterem is megnyitott, és a forgalom is élénkült, azonban egyelőre nem látszik V-alakú kilábalás a szektorban, mint amit például a tőzsdéken látunk.

Az éttermeket több tényező is sújtja:

egyrészt a válság miatt összességében csökkent a lakossági fogyasztás,

másrészt a globális turizmus még messze elmarad a válság előtti szinttől,

a járvány miatt a higiéniai szabályok szigorodásával megemelkedtek a költségeik,

sok étterem magas tőkeáttétellel működött, magas adósságot görget maga előtt, bevételek hiányában sok esetben kérdéses a folytatás.

És a folytatás valóban kérdéses. Az OpenTable globális étteremforgalmi adatai alapján június közepén valóban javult valamelyest az éttermek forgalma, az év/év alapú visszaesés csökkent, az elmúlt napokban azonban újra nőtt a visszaesés mértéke.

Forrás: OpenTable

A visszaesés elsősorban az amerikai trendeknek tudható be,

Forrás: OpenTable

de Németországban, ahol relatíve gyorsan visszatértek a vendégek az éttermekbe, az elmúlt napokban már újra visszaesés látszott a forgalomban.

Forrás: OpenTable

Egy tanácsadó cég, az Aaron Allen & Associates előrejelzése szerint világszerte az éttermek 10 százaléka fog eltűnni a koronavírus-válság miatt, további 20 százalék pedig komoly átalakuláson megy majd keresztül.

Az előrejelzés alapján a világ 22 millió étterméből 2,2 millió szűnhet meg.

És a tanácsadó cég szerint ez egy konzervatív forgatókönyv. Az OpenTable arra figyelmeztetett, hogy az amerikai éttermek 25 százaléka nem nyit majd ki a járványt követően.

Az Egyesült Államokban már több étteremlánc is csődbe ment, például a Le Pain Quotidien vagy a Garden Fresh Restaurants, a Magyarországon is jelen lévő TGI Fridays és a Cousins Subs pedig jelentősen csökkentette az üzleteinek a számát.

Mi történik a legnagyobbakkal?

Megnéztük, mi történt idén a legnagyobb, tőzsdén jegyzett étteremláncok részvényárfolyamával, mire számítanak az elemzők, hogyan alakulhat az éttermek bevétele, profitja, és azt is, hogyan vannak árazva a vállalatok részvényei.

A listát elsősorban amerikai és ázsiai vállalatok dominálják, a legnagyobb, tőzsdén jegyzett étteremlánc 136 milliárd dolláros piaci kapitalizációval a McDonald’s, de a lista további helyein is nagy amerikai láncok találhatók, mint a Starbucks, a Chipotle vagy a Yum.

Nem mondhatjuk, hogy az étteremláncok részvényei egyértelműen a vesztesek közé tartoznak idén, hiszen a koronavírus-járvány ellenére több nagy lánc részvényárfolyama is emelkedett 2020-ban, elsősorban azoké, amelyek a lezárások és a karantén miatt profitáltak a házhozszállításból. Az iparág legnagyobbjának, a McDonald’s-nak az árfolyama már csak 7,5 százalékkal marad el a tavaly év végi szinttől.

A legtöbb lánc bevétele idén csökken 2019-hez képest, az elemzői várakozások szerint például a McDonald’s-é 13 százalékkal, de több lánc bevétele meglepően jól alakul idén, például az előbb már említett, kiszállításra is fókuszáló cégeké, de több ázsiai vállalat bevétele is nőhet 2020-ban, ezek olyan országokban, régiókban működnek, ahol sikeres és relatíve gyors volt a járványhelyzet kezelése, így az éttermek is gyorsan újranyithattak. Az előrejelzések alapján a top20-ban kevés olyan étteremlánc van, amelynek a bevétele alacsonyabb lesz jövőre, mint 2019-ben, vagyis az elemzők relatíve gyors kilábalásra számítanak, több ázsiai láncnál pedig jóval a válság előtti szinten alakulhatnak a bevételek.

A nagy amerikai láncok közül a McDonald’s profitja az idei visszaesés után mérsékelten magasabb lehet jövőre a 2019-eshez képest, de több ázsiai lánc profitja jóval meghaladhatja jövőre a válság előttit.

Az P/E alapú árazások alapján a szektor legtöbb szereplőjének részvénye nem olcsó, jellemzően 20 feletti 2021-re vonatkozó P/E rátán forognak, azoknál a cégeknél, ahol a várakozások szerint magas lesz a bevétel- és profitnövekedés a következő években, nem ritka a 40-50 feletti P/E ráta sem.

Címlapkép: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images