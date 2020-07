Újabb felvásárlást jelentett be a Masterplast és zöld programot indít

Újabb akvizíciót jelentett be a Masterplast, egyik beszállítóját vásárolja fel 100 millió forintért – áll a cég közleményében. Ezzel együtt a vállalat elindít egy körforgásos gazdálkodási rendszert, melynek során polisztirol maradékanyagokat felhasználva gyárt majd hőszigetelő könnyűbetont.

A Masterplast „Hungarocell Zöld Program” elnevezéssel körforgásos gazdálkodási rendszert indít el. A program lényege, hogy a Masterplast az általa értékesített Hungarocell polisztirol és XPS termékek felhasználása során keletkező maradék vágott anyagokat visszagyűjti, majd újra feldolgozva hőszigetelő Thermobeton anyagot állít elő belőle.

A programot a társaság újabb akvizíciója teszi lehetővé, aminek keretében a Masterplast megvásárolja a FidelisBau Kft. vállalatot, a Thermobeton gyártóját.

Az akvizícióval a Masterplast rendelkezni fog a polisztirol hulladék begyűjtéséhez, szállításához és feldolgozásához szükséges hatósági engedélyekkel, valamint az újrahasznosításhoz szükséges gyártási technológiával.

A jelenlegi építési gyakorlatban a polisztirol anyagok felhasználása során a méretre vágásból keletkező káló mértéke elérheti a 3-5 százalékos arányt, ami más megoldás nélkül hulladékká válik. Becslések szerint évente akár 100 ezer köbméteres mennyiséget is elérheti az így keletkező hulladék, ami a jelentős mértékű környezetterhelésen túl egyre növekvő költséget is jelent az építőipari kivitelezők számára. A tiszta-vágott polisztirol azonban értékes alapanyagként is szolgálhat újrahasznosított szigetelőanyag gyártásához.

A Masterplast palettájában 2002 óta megtalálható Thermobeton ilyen termék, amely újrahasznosított alapanyagból előállított hőszigetelő könnyűbeton. A Thermobeton gyártója és beszállítója 2002-es alapítása óta a FidelisBau Kft., amely rendelkezik a polisztirol hulladék begyűjtéséhez, szállításához és feldolgozásához szükséges hatósági engedélyekkel, valamint gyártási technológiával.

A most megvalósuló, nagyságrendileg 100 millió forint vételárú akvizíció tervezett megtérülése 7 év körül alakul, amelyet jelentősen gyorsíthat a készülő új hulladéktörvény bevezetése.

A FidelisBau Kft. telephelye Csóron helyezkedik el, 25 km-re a Masterplast sárszentmihályi központjától.

A programmal már az első évben mintegy 10 ezer köbméter vágott polisztirol begyűjtését és feldolgozását célozta meg a magyar gyártó, amiből így nem válik környezetet terhelő hulladék, hanem olyan újrahasznosított termék lesz, ami tovább csökkenti az épületek energiaigényét.

Ez a Masterplast második akvizíciója idén. Az első félévben egy építőipari membránokat és az egészségipar számára speciális alapanyagokat gyártó német gyár felvásárlását jelentette be a cég.

Kereskedés MASTERPLAST-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép: Tibor Dávid, a Masterplast elnöke, forrás: Masterplast