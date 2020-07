Eddig tartott a magyar tőzsde emelkedése? Mi vár még a forintra? – Elmondták a profi befektetők

Az év eleji nagy eséseket felpattanás követte a részvénypiacokon, a hazai részvényindex erősödése májusban is folytatódott, majd az emelkedés június második felére kifulladni látszott. A legfrissebb alapkezelői felmérésünkből kiderül, hogy a profi befektetők egy része hosszabb távon továbbra is lát fantáziát a magyar részvénypiacban. Az általunk megkérdezett alapkezelők kedvenc papírja ebben a hónapban egy magyar blue chip lett, a Portfolio legfrissebb alapkezelői felméréséből továbbá az is kiderül, hogy mire számítanak a profi befektetők a forint kilátásaival kapcsolatban az elkövetkező hónapok folyamán.

A felmérésben résztvevő alapkezelők: Allianz Alapkezelő, CIB, Dialóg, Diófa, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Generali, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MKB, OTP Alapkezelő.

Merre mehet a magyar tőzsde?

A nagy márciusi tőzsdei esések után áprilisban és májusban is emelkedtek a világ vezető részvényindexei, az erősödés június elején is folytatódott, azonban a hónap második felére megtorpant a részvénypiacok emelkedése, bár érdemes kiemelni, hogy a Nasdaq Composite júniusban többször is új történelmi csúcsokon tudott zárni. A hazai részvényindex is erősödéssel vágott neki a júniusnak, a hónap második felében azonban a BUX sem találta az irányt, majd június végéhez közeledve a magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX végül mérsékelt, 0,16 százalékos eséssel fejezte be a hónapot.

Az alapkezelői felmérésünkben résztvevő profi befektetők 73 százaléka várta azt ebben a hónapban, hogy a BUX a mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd 3 hónapos időtávon, míg az általunk megkérdezett alapkezelők 18 százaléka várt nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést rövid távon. A felmérésben résztvevő alapkezelők 9 százaléka azonban pesszimista, ők 5 és 15 százalék közötti esést vártak a magyar tőzsdén 3 hónapos időtávon.