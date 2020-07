Magyarországon is terjeszkedik az AutoWallis

Az Iniciál Csoporttal tavaly kötött együttműködés újabb lépéseként az AutoWallis tulajdonába kerül a hét autómárka értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozó Iniciál Autóház Kft. 40 százaléka. A vállalat – melynek ügyvezetője az alapító, Taródy Zsolt marad – árbevétele tavaly elérte a 19,3 milliárd forintot, míg az AutoWallisé a 75,3 milliárd forintot.

Az autókereskedelem terén Nyugat-Magyarországon meghatározó Iniciál Csoport alapítójával, Taródy Zsolttal tavaly kötött együttműködési megállapodás következő lépéseként a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis tulajdonába kerül a jelenleg több mint 115 főt foglalkoztató Iniciál Autóház Kft. (Iniciál) 40 százaléka.

Az Iniciál hét autómárka (Dacia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki és Toyota) értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozik négy telephelyen (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopronban és Szombathely).

A kisebbségi részesedést az AutoWallis az Iniciál pénzügyi befektetőjétől szerzi meg az igazgatóság által elhatározott 1,16 milliárd forint összegű apportos tőkeemeléssel. Az újonnan, zártkörben kibocsátandó 13 589 503 darab AutoWallis részvény apportálási árfolyama a társaság részvényeseinek korábbi felhatalmazása alapján az elmúlt 30 nap tőzsdei átlagárfolyama, 85,36 forint. Az AutoWallis vállalta, hogy az apportból származó új részvényekből 8 589 503 darabot 93 forintos árfolyamon megvásárol. Az apport ellenében kapott többi részvényekre vonatkozóan az Iniciál csoport korábbi pénzügyi befektetője 2021. május 31-ig terjedő lock-up (elidegenítési tilalom) vállalásban is rögzítette, hogy azokra hosszú távú befektetésként tekint.

Az AutoWallis a tranzakcióval hozzá kerülő saját részvényeket további akvizíciókhoz kívánja felhasználni.

A tranzakció hozzájárulhat az AutoWallis 2019-ben elért 75,3 milliárd forintos árbevételének növekedéséhez, miután az Iniciál Autóház Kft. tavalyi árbevétele 19,3 milliárd forint volt.

Az AutoWallis tervei között szerepel az Iniciál további 20 százalékos üzletrészének megszerzése az alapító családjától, így összesen 60 százalékos részesedéshez jutva a vállalatban, amennyiben a mostani tranzakciót követő tulajdonszerzést a Gazdasági Versenyhivatal is jóváhagyja.

Az Iniciál Csoport ügyvezetője és szakmai irányítója a többségi tulajdonrész megszerzését követően is Taródy Zsolt marad, akivel az elmúlt hónapokban hosszú távú, stabil együttműködést alakított ki az AutoWallis.

Az Iniciál alapítója, Taródy Zsolt elmondta, hogy a vállalat saját régiójában az importőri elvárásoknak mindenben megfelelő szereplővé nőtte ki magát, és az iparági átlag felett növelte forgalmát az elmúlt két évben. Hozzátette, hogy az AutoWallis és az Iniciál közötti együttműködés újabb lehetőségeket nyithat meg az általa alapított cégcsoport számára.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a tranzakció kapcsán elmondta, hogy ezzel a lépéssel a csoport tagjai által értékesített prémium márkák további meghatározó pozíciójú flottamárkákkal egészülhetnek ki. Mindez jól illeszkedik az egy éve meghirdetett stratégiába, mely 2024-ig organikus és akvizíciós úton a vállalat 2018-as árbevételének duplázásával számol. A vezérigazgató hozzátette, hogy a forgalmazott márkák számának bővítése mellett az Iniciál csoporttal tavaly kötött megállapodással és a most bejelentett üzletszerzéssel megvalósulhat az AutoWallis egy másik fontos stratégiai célja is, így a nemzetközi mellett a magyar piacon is bővülhet a csoport értékesítési pontjainak száma.

Ormosy Gábor hozzátette, hogy a mostani lépés abból a szempontból is fontos, hogy az értékesítési és szerviz pontok számának növekedésével az árbevételen belül bővülhet a legnagyobb eredménytermelő képességű szolgáltatások volumene is.

Az Iniciál Csoporttal kötött együttműködés első lépése az ICL Autó Kft. 60 százalékának megszerzése volt idén februárban. Az ICL Autó elsőként KIA gépjárművek értékesítését és szervizelését kezdte meg idén februárban, mely a későbbiekben kiegészülhet más márkákkal is. Az ICL Autó tevékenysége is Nyugat-Magyarországra fókuszál, és a tervek szerint lefedheti a teljes autókereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatási portfoliót, közöttük a szerviz, és flottaparkkezelési szolgáltatásokat is.

Az AutoWallis a hazai piac mellett a régióban is terjeszkedik, múlt héten érkezett a bejelentés, mely szerint a cég átveszi a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedést Ljubljanában. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója ekkor elmondta, hogy az AutoWallis a ljubljanai BMW márkakereskedés átvételével először jelenik meg kifejezetten külföldi kiskereskedelmi piacon, teljesítve így tavaly meghirdetett stratégiájának egyik fontos elemét.

A csoport egyébként a közép-kelet-európai régió 14 országában foglalkozik gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel és már eddig is jelen volt Szlovéniában, ahol a társaság leányvállalata, a Wallis Automotive Europe a Jaguar és Land Rover márkák kizárólagos márkaképviseletét látja el.

Az AutoWallis árfolyama 4,4 százalékot emelkedett ma, míg idén 16,4 százalékos mínuszban van.

(BÉT)

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd