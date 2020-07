A Tesla hülyét csinál a fél világból, de leginkább azokból, akik nem hisznek benne

Aki a mémeket irányítja, az irányítja az univerzumot, twittelte nemrég Elon Musk, ennek szellemében született meg a legújabb poén is, a shortosok, és úgy általában mindenkinek a kifigurázására, aki nem hisz a Tesla sztoriban.

A múlt héten a Tesla lett a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója, még az évtizedeken keresztül legnagyobbnak számító Toyotát is megelőzte, nagyobb lett, mint a nagy európai autógyártók együttesen, azóta pedig az árfolyam meredek emelkedésével tovább nőtt az előnye.

Az árfolyam emelkedésében szerepet játszottak a shortosok is, az elmúlt években masszív shortállományok épültek ki a Tesla részvényeiben, sokan nem hisznek a sztoriban, de olyanok is vannak, akik szerint egyszerűen túlságosan előre szaladt az árfolyam, a cég fundamentumai nem igazolják a cég értékét és a vállalat részvényeinek az árazását, ami valóban értelmezhetetlenül magas a szektoron belül, 5,5-ös P/S és 100-as P/E rátán forognak a papírok.

Szóval minél magasabbra emelkedik az árfolyam, minél jobb hírek érkeznek a vállalattal kapcsolatban (mint a múlt heti előzetes második negyedéves számok), annál több shortos kényszerül a pozícióinak a zárására, ami még tovább emeli az árfolyamot.

Nekik adott fricskát most a Tesla, és nyilván Elon Musk, az excentrikus cégvezér ugyanis az elmúlt években többször is kiosztotta a Teslára pesszimistákat,

2018-ban például egy doboz shortot küldött a hedge fund tulajdonos és ismert Tesla shortos David Einhornnak.



Musk nemrég arról twittelt, hogy akinél a mémek, annál az univerzum irányítása is, ennek szellemében születhetett a legújabb poén is.

Who controls the memes,controls the Universe — Elon (Musk) June 26, 2020

A Tesla most piacra dobott egy piros shortot, ami a cég online shopjában a kiegészítők között már meg is vásárolható. A piros rövidnadrágra arany színű cérnával hímezték a S3XY feliratot, ami a Tesla modellek nevéből áll össze,

Forrás: Tesla

Forrás: Tesla

a rövidnadrág ára pedig 69,420 dollár, ami nyilván lehetne 69 dollár is, vagy 69,42 dollár is, de ez is nyilvánvalóan egy utalás,

egyrészt Musk még 2018-ban jelentette be, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezeti a tőzsdéről a Teslát,

másrészt a fogyasztók körében a 420-as szám jelöli a marihuánát.

Címlapkép: Tesla