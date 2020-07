A végén is megmaradtak a nagy amerikai pluszok, új csúcsra kapaszkodott a Nasdaq

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kínai tőzsdék jelentős hétfői erősödése után az irányadó európai részvényindexek is felpattantak ma és a jó hangulat átragadt az amerikai tőzsdékre is: jelentősen emelkedtek, a Nasdaq új történelmi csúcsra kapaszkodott. A kínai befektetési fókuszú amerikai ETF-ek is valósággal felrobbantak arra a hivatalos kínai lapban megjelent buzdításra, hogy érdemes venni a részvényeket, mert az segít kilábalni a válságból a cégeknek is. A magyar tőzsde is emelkedéssel zárt, a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban.