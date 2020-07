Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - online előadás

Sokan szeretnének jó időben és jó helyen vásárolni a tőzsdén és kiharapni egy nagyobb falatot az elérhető tőzsdei profit tortájából. Azonban kevesen veszik a fáradságot, hogy kereskedési tervet készítsenek saját maguk számára, legyen szó akár rövidebb vagy hosszabb távról. Legtöbben az őket érő impulzusok alapján, rendszer nélkül kereskednek. Részben ez az oka annak, hogy a legtöbb kereskedő veszteséges.

A február végén, március első felében látott tőzsdei árfolyamzuhanás még a tapasztaltabb kereskedőket is meglepte, a kevésbé tapasztaltakat pedig egyenesen sokkolhatta. Ugyanakkor bizonyos időközönként ilyen árfolyamesés elő szokott fordulni a tőzsdéken, óriási félelmeket generálva. De az ilyen alkalmak lehetőséget is teremtenek az építkezéshez!

Azóta viszont helyreállt a tőzsdéken a rend, mintha nem is történt volna meg az az óriási gazdasági sokk, és nem is lennének tovagyűrűző hatásai. Sokan beszálltak a kedvező szinteken, de vélhetően még többen maradtak a partvonalon, a jobb beszállási lehetőségre várva, és nem értik, mi is zajlik a pénzpiacokon. Természetesen a jövőt senki sem ismeri, mégis számos forgatókönyv létezik, mi jöhet ezután.

Egy biztos, hogy a tőzsdei piacokon korlátlan lehetőségek várnak rád, teljes szabadságot élvezel, azt és úgy csinálsz, amit és ahogyan csak jólesik, bizonyos keretek között. Ez a nagy szabadság a tőzsdén még akár eredményre is vezethetne, ha prognosztizálható lenne a jövő, de nem az.

A piaci szereplők viselkedésének vizsgálatából (technikai elemzés) úgy tudsz előnyt kovácsolni, hogy kitartóan azonos módszereket használsz. Ezeket kereskedési stratégiáknak hívják. A stratégiák nem a legfontosabb elemei a kereskedési sikernek, de akinek nincs kereskedési stratégiája, az biztosan nem lesz hosszú távon eredményes.

A legtöbben a kereskedési stratégia legfontosabb részének a beszállást gondolják, vagyis azt, hogy hol vesznek. A pénzt azonban a kiszállással keressük, így a kiszállás vagy a veszteségvágás témaköre mind nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az, hogy mikor lépsz a piacra. Soron következő online webináriumunkon megismered a stratégiaépítés témakörét, néhány olyan módszert, amivel kiaknázhatóak a rövid távú árfolyamkilengések, valamint azokat a szempontokat, amiről hosszabb távú befektetés esetén is fontos tudnod.

Tematika

Miért kell a kereskedési stratégia?

A tőzsdei siker másolása nem a stratégia másolása

Stratégia alkotóelemei

Milyen stratégia kellhet rövid, illetve hosszabb távra?

Időpont: 2020. július 07. 18:00-19:30

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

