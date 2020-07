Változik az elektromos autók töltése Magyarországon

2020. július 1-től új szabályoknak kell megfelelniük a magyarországi e-mobilitási szolgáltatóknak, az elektromos töltőpontok üzemeltetőinek, az új elektromobilitás törvény miatt az érintett cégek az elmúlt napokban sorra reagáltak a szabályváltozásokra, és módosították szolgáltatásaik használatát, árazását. A Mobiliti mától 5 új díjcsomagot vezet be.

Mobiliti

Az NKM Mobilitás Kft. 2019. márciusában vezette be villámtöltő berendezésein a tesztfizetést, majd 2019. novemberében ezt kiterjesztette az egész töltőhálózatára. 2020. május1-től az e-Mobi Nonprofit Kft. által üzemeltetett valamennyi töltőberendezésen is átvette az elektromobilitási szolgáltatások nyújtását és ezzel párhuzamosan az érintett töltőberendezésekre is kiterjesztette a „Mobiliti” országos hálózatában is alkalmazott töltési díjakat.

A két hónapos tesztidőszak lezárását követően 2020. július 6-tól az NKM 5 díjcsomagot vezet be a jelenleg több mint 17 000 felhasználó részére. A díjcsomagok 30 napig érvényes kedvezményes tarifákat tartalmaznak, és a hónap bármelyik napján elő lehet fizetni rájuk.

Forrás: Mobiliti

A Mobiliti hálózatában jelenleg 187 gyorstöltő és 59 villámtöltő áll az ügyfelek rendelkezésére. Az e-Mobi Nonprofit Kft. 2019 év végén történt felvásárlásának eredményeként a Mobiliti szolgáltatási körébe tartozó töltőhelyek száma mára már 553-ra nőtt, ez jelenleg Magyarország legnagyobb e-töltőinfrastruktúrája. A még folyamatban lévő tranzakciók befejezésével az országban telepített töltők csaknem 50 százaléka tartozik a Mobiliti hálózatához.

Mol

Az új jogszabályra a Mol is reagált, és módosította Plugee nevű szolgáltatásának használatát, bevezette a Mol Plugee applikációt, ami a korábbiakhoz képest például abban hoz változást, hogy használatával a Mol kutakon a kútkezelők segítsége nélkül, önkiszolgáló rendszerben használhatják a töltőoszlopokat az ügyfelek.

Eddig fix díjas konstrukciók keretében lehetett elektromos autót tölteni a Mol kútjain, azonban 2020. július 1. óta ezek megszűntek, és bár továbbra is kérhető a benzinkutak shopjában a kártyás töltés, ez múlt hét közepétől ezek fix kWh mennyiségre szólnak, a DC töltésnél 20 és 40 kWh-s kártyák, az AC töltés esetében pedig 10 kWh-s egységek választhatók.

A fix töltési díj mellett a Mol Plugee alkalmazáson keresztül a töltési díjak a felvett energia mennyiségétől, a töltőtípustól (AC vagy DC) és a töltés időtartamától függően alakulnak. 2020. augusztus 31. éjfélig a DC töltés ára 99 Ft/kWh.

Forrás: Mol

Shell

A Shellnél is változott a szolgáltatás használata, a vállalat jelenleg 2 töltőpontot üzemeltet Magyarországon (M7-es autópálya Székesfehérvár, M3-as autópálya Gelej pihenő), eddig mindkét helyszínen a töltési mennyiségtől és időtől függetlenül fix 1925 forintot kellett fizetni az elektromos autók töltéséért, a változások után azonban az 50 kW-os DC és a 43kW-os AC töltésnél is kWh-ként 150 forintot kell fizetnie a Mobiliti ügyfeleinek, a Shell ugyanis együttműködik a Mobilitivel, utóbbi alkalmazásával indítható a töltés a Shell kútjain.

Címlapkép: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images