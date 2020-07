Koronavírus: Szlovákia visszaállítja az ellenőrzést a határon egy napra

Az Egyesült Államokban több mint 60 ezerrel nőtt szerdán az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma és közben a halálozásoké is második napja nagyon magasan, 900 felett alakult. Több tagállamban emiatt újabb korlátozó intézkedéseket hoztak, amelyek többek között az iskolásokat is érintik. Közben Mexikóban és Argentínában is új napi csúcsot döntött a fertőzések száma, Ausztráliában egyre több korlátozást léptetnek életbe a Victoria tagállamban megugrott fertőzések miatt, Tokióban pedig minden eddiginél több új fertőzöttet találtak szerdán. A mi régiónkban is új napi rekord dőlt tegnap Bulgáriában, de a szerb és ukrán helyzet is újra romlott. Friss híreink csütörtökön percről-percre a témában.