Így emelkedett fel a világ egyik leggyorsabban fejlődő ágazata

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A játék az emberi kultúra egyik esszenciális része, az élet minden területén belefutunk és kortól függetlenül mindenki megtapasztalta már. Viszont az, hogy hogyan is játszunk megváltozott az idők során, hosszú utat jártunk be, ahogy eljutottunk az ősi társasjátékoktól a virtuális valóságig. Csupán néhány rövid évtized leforgása alatt az online gaming népszerűsége valósággal felrobbant, még a koronavírus miatti lezárások is az ágazat előnyére váltak, hiszen az karanténba vonult emberek közül sokan választották a szórakozás ezen formáját. Az iparág a világ egyik legnyereségesebb ágazatává nőtte ki magát, emellett az egyik leggyorsabban növekvő szegmens is, a becslések szerint 2022-re az iparág globális árbevétele 196 milliárd dollárra nőhet.