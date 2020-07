Ilyen még nem volt idehaza: együtt készít söröket egy nagy sörgyár és egy kézműves sörfőzde

10 hónapon át tartó együttműködés eredményeképp született meg a Kőbánya X névre hallgató márka alatt két új sör a Dreher Sörgyárak és a Mad Scientist összefogása révén - jelentette be a két cég vezérigazgatója. Vagyis egy 500-szor nagyobb sörgyár lett partnere az egyik legismertebb hazai kézműves sörfőzdének, egyelőre két új termék piacra dobására.

Békefi Gábor, a Dreher Sörgyárak vezérigazgatója a különleges helyszínen, a kőbányai pincerendszerben tartott sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy a sörgyárnál tavaly született meg az ötlet, hogy lépjenek át eddigi korlátaikon és keressenek partnert az új típusú termékeikhez. Olyan partnert kerestünk, amely magas minőséget képvisel, szokatlan megoldásokat és innovációt alkalmaz, és Kőbányán működik, hiszen folytatni akartuk az itteni sörfőző hagyományokat - vezette fel az együttműködés hátterét a multicég első számú embere, aki azt is elárulta, hogy a Mad Scientist már a kezdetekkor nyitott volt az együttműködésre.

A 10 hónapig tartó együttműködés eredményeképp két új termék született: a stout típusú sört a Mad Scientist fogja előállítani (kávékülönlegességgel kiegészítve), amely Békefi Gábor elmondása szerint egy megfizethető árú termék lesz a fogyasztók számára, a nagy mennyiségben készített söröknél drágább, de a kézműves sörök árkategóriájánál alacsonyabb árszinten fogják árulni. Később a Portfolio a helyszínen azt is megtudta, hogy a 0,33-as dobozban árult termék ajánlott fogyasztói ára 750-800 forint lesz.

A másik, lager típusú terméket a Dreher gyáraiban fogják termelni és 400 forint körül lesz az ajánlott fogyasztói ára a 0,33-as kiszerelésű doboznak.

Szilágyi Tamás, a kézműves söreiről ismert Mad Scientist alapítója az eseményen elárulta, hogy amikor megkereste őket a Dreher a koncepcióval nem tudtak nemet mondani, mert nagyon előremutató volt.

A két cég közösen létrehozott egy szellemi tulajdont, egy márkát közösen

- jelentette ki Szilágyi Tamás vezérigazgató.

A helyszínen azt is megtudtuk, hogy a Stoutot hordóban is forgalmazni fogják és ha kedvező lesz a fogadtatás, akkor azokon a csapokon és helyszíneken is megjelenik, ahol a Dreher márkák jelen vannak. A lager típusú terméket dobozban fogják csak árusítani, de van nyitottság hozzáigazítani a kapacitásokat az aktuális igényekhez.

A leger sör még július végén a boltokba kerülhet, nem sokkal később pedig a stout is elérhetővé válik még a nyáron - tudtuk meg az eseményen.

Hogy a nagyságrendeket érzékeltessük: a Dreher Sörgyárak 2 millió hektoliter éves kapcitással rendelkezik, a Mad Scientist pedig közel 500 ezer liter éves kapacitással. Vagyis ezúttal két olyan cég állt össze egy közös projektre, amelyek között 400-szoros különbség van a kapacitásokban.

Ha pedig az együttműködés sikeres lesz, akkor már most megvannak az ötletek a folytatásra.

A két cég két új, közös terméke.

