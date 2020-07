Nem enyhül az eladói nyomás a tőzsdéken

Nem enyhül az eladói nyomás az európai tőzsdéken a délelőtti kereskedés vége felé közeledve annak ellenére, hogy kedvező makroadatok érkeztek Európa szerte. A beszerzésimenedzser-indexek Németországban 50 pont felett álltak júliusban, a szolgáltatószektor egészen magas szinten, 56,7 ponton állt. Az is hozzá kell tenni, hogy a feldolgozóiparban még nem ennyire jó a helyzet, de az előző hónaphoz képest ott is jelentős a javulás. A francia és a német beszerzésimenedzser-indexek után júliusban az eurózóna is 50 pont felett teljesített. A feldolgozóipar és a szolgáltatószektor egyaránt felülmúlta az elemzői várakozásokat. Bár a kedvező gazdasági adatok némi optimizmusra adhatnak okot, a piacok hangulatára azonban az USA-Kína feszültség vet árnyékot, miután a konfliktus odáig eszkalálódott, hogy Peking pénteken felszólította Washingtont a délnyugat-kínai Csengtuban létesített amerikai konzulátus bezárására.