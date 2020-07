A kereskedés végén kaptak erőre az amerikai tőzsdék

Alaposan megérezte a koronavírus negatív hatását a Wizz Air, a cég utasforgalama és bevételei is jelentősen visszaestek, emellett veszteséges negyedévet zárt a fapados légitársaság. A cég részvényárfolyama a gyenge eredményekkel ellentétben viszont emelkedik, ami annak tudható be, hogy az elemzők még a látottaknál is nagyobb visszaesésre számítottak.