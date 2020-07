Erre a 10 részvényre senki nem számított, szép csendben mégis az év legnagyobb nyertesei lettek

Polaris

A Polaris nevű off-road járműveket gyártó cég árfolyama 3,5 százalékos pluszban van idén. Cramer szerint normális esetben, amikor recesszióban van a gazdaság, akkor a Polarisnak nagyon gyengén kellene teljesítenie, hiszen a quadok és a cég által gyártott hójárók bőven a diszkrecionális jövedelemből finanszírozható kiadások halmazába esnek. A mostani válságban azonban a Polaris a vártnál jóval erősebb számokat publikált, még a cég vezérigazgatója sem számított erre, úgy tűnik, hogy járvány alatt a quadozás népszerűsége megnőtt.

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams nevű festékek gyártásával, disztribúciójával és értékesítésével fogalmazó cég árfolyama 8,57 százalékkal került feljebb idén. A guru szerint egy normál recesszióban az emberek nem hozzák rendbe a házukat, mivel egy normál recesszióban ez költség, miután a házak veszítenek az értékükből. A mostani helyzet azonban más, az otthonok értéke emelkedik, miután az emberek elmenekülnek a városból a külvárosi területekre.

Mattel

A Mattel - amely számos márka mellett a Barbie-t is jegyzi - árfolyama több mint 16,5 százalékos mínuszban van idén, az elmúlt egy hónapban viszont 17 százalékot ralizott a részvény. Cramer elmondta, hogy a cég vezérigazgatója a Mad Money vendége volt a napokban, és arról beszélt, hogy a Barbie eladásai kilőttek. Cramer azt is kiemelte, hogy a szintén a céghez tartozó Uno mostanra a legnagyobb társasjátékká vált az Egyesült Államokban annak ellenére, hogy egy kártyajáték.

Wayfair

A Wayfair árfolyama 151,2 százalékot emelkedett idén. Cramer elmondta, hogy évek óta kétségei voltak az online bútorkereskedővel kapcsolatban, amit a társaság gyenge piaci és pénzügyi helyzete indokolt, viszont a járvány alatt kifejezetten sikeres lett a cég, a részvény árfolyama többször emelkedett történelmi csúcsra idén. A siker titka részben az, hogy az embereknek megfelelő környezetet kell teremteniük az home office-hoz, viszont senki nem akar bútorboltba menni, ezért inkább az internetről rendelik meg a szükséges eszközöket.

Thor Industries

A lakókocsi, és lakóautó-gyártó cég árfolyama 56 százalékkal került feljebb idén. Cramer szerint rengeteg olyan vagyonos ember van, aki szeretne a társadalmi távolságtartás mellett vakációra menni, ehhez pedig jó megoldás egy lakóautó vásárlásra, vagy bérlése. Ez az oka annak, hogy a Thor árfolyama ralizik idén.

Camping World

A Camping World a Thorhoz hasonlóan lakókocsikat gyárt, valamint más kemping felszereléseket forgalmaz, a cég árfolyama 147,3 százalékot ralizott idén. Cramer szerint a befektetők úgy gondolták, hogy a cég recesszió alatt be fog dőlni, ehelyett az árfolyam felrobbant, 3 dollárról 36 dollárra emelkedett, miután úgy tűnik, hogy az emberek kifejezetten szeretnek kempingezni a koronavírus válság alatt.

Tractor Supply

A mezőgazdasági és kertészeti kisker cég árfolyama 53,1 százalékos pluszban van idén. Cramer szerint egy pandémia alatt a kertészkedés olyan, mint elmenni Disneyworldbe, vagy Párizsba, a járvány alatt rengetegen kezdtek el kertészkedni, emiatt pedig felpörögtek a cég eladásai.

Scotts Miracle-Gro

A Scotts Miracle-Gro gyep-, kerti,- és kártevőirtó termékeket gyárt és értékesít, a cég árfolyama pedig 36,9 százalékos pluszban van idén. Cramer szerint a korábban említett kezdő kertészek nem akarnak olyan cukkinikat vagy paradicsomokat termeszteni, amelyeknek rosszabb az íze, mint a kisboltokban találhatóknak, ebben segítséget nyújtanak nekik a Scotts Miracle-Gro termékei.

Brunswick

A hajó-, és csónakgyártó Brunswick árfolyama 15,54 százalékos pluszban van idén, amely Cramer szerint azért lehet, mert a hajózással rengeteg időt el lehet tölteni, és emellett rendkívül szórakoztató elfoglaltság is. A Brunswick július 30-án teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, Cramer arra számít, hogy nagyon erős számokat fog publikálni a cég.

Boston Beer

A sörgyártó Boston Beer árfolyama több mint 116,4 százalékos pluszban van idén. Recessziókban általában a szeszesital eladások felpörögnek, viszont most a bárok bezártak a járvány alatt, ezért sokan úgy gondolhatták, hogy a Boston Beer is rosszul fog teljesíteni. Viszont úgy tűnik, hogy az otthonaikban ragadt emberek szeretnek italt fogyasztani, különösen igaz ez a Boston Beerhez tartozó Truly márkára.

Címlapkép: John Lamparski/Getty Images