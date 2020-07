Rossz kezdés után vegyes zárás Amerikában

Esnek az európai tőzsdék csütörtökön, a DAX az egyik leggyengébben teljesítő index ma, amely részben annak tudható be, hogy a friss adatok szerint jelentős mértékben zuhant a német GDP a második negyedévben, amikor a koronavírus leginkább sújtotta az országot. A második negyedévben két számjegyű volt a visszaesés a német GDP-ben, a német statisztikai hivatal előzetes becslése szerint az előző év azonos időszakához képest 11,7 százalékkal csökkent a kibocsátás. Az előző negyedévet is már megérezte a német gazdaság, akkor még "csak" 1,8 százalékos volt a visszaesés. Az elemzői konszenzus a második negyedéves német GDP-re -10,9 százalék volt. Az előző negyedévhez képest is látványos az esés, 10,1 százalékos. Az elemzők 9 százalékos zsugorodással számoltak. Az első negyedévben 2019 utolsó három hónapjához viszonyítva 2 százalék volt a csökkenés mértéke.