Felülteljesítő a Nasdaq a tech óriások gyorsjelentése után

Emelkedik a magyar tőzsde, a hazai blue chipek között viszont egyáltalán nem egyértelmű az irány. A Richter ralizik ma, miután az amerikai AbbVie gyógyszergyártó, a Richter kereskedelmi partnere rekord mértékű 343 millió dolláros forgalomról számolt be a Vraylar antipszichotikumot illetően, valamint a cég hétfőn teszi közzé legfrissebb számait, ahol növekvő bevételt és profitot várnak az elemzők. A Mol emellett nagyot esett, amely részben azzal magyarázható, hogy mind a Chevron, mind pedig az Exxon Mobil a vártnál nagyobb veszteséget szenvedett el, és a bevételük is elmaradt a konszenzustól. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Mol európai szektortársai között is alulteljesítő.