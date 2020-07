Optimista hangulatban a tőzsdék a tech óriások gyorsjelentései után

A légitársaságok papírjai idén gyengén teljesítettek, ma is azt látjuk, hogy a szektor részvényei esnek, a legrosszabbul az IAG teljesít. A IAG esése mögött az húzódik meg, hogy ma tette közzé legfrissebb számait cég, amelyből kiderült, hogy a pénzügyi év első felében 3,81 milliárd eurós nettó vesztesége volt a vállalatnak. A cég most 2,75 milliárd euró tőkét akar bevonni, hogy megerősítse a likviditási helyzetét, emellett arról is beszámoltak, hogy várakozásaik szerint a légi közlekedés kereslete 2023-ig nem áll vissza a válság előtti szintre.