Elfogyott a lendült, lefordultak az európai tőzsdék

Esnek az európai tőzsdék csütörtökön, amely részben betudható annak is, hogy a Bank of England ma arról számolt be, hogy a 2020-as gazdasági visszaesés a vártnál kevésbé lesz jelentős, hiszen korábbi 14 százalékos visszaesésről szóló előrejelzésüket 9,5 százalékra módosították. Viszont amit kedvezőtlenül fogadtak a piacokat, az az a becslés volt, mely szerint 2021-ben a gazdaság helyreállásának üteme lassabb lehet, mint ahogy azt előzetesen várták.