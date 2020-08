Zsiday Viktor: a pénz rossz, sok van belőle, semmit nem hoz, és nem kell

Zsiday Viktor szerint ez a fő vezérfonal a pénz medvepiaca. A befektetési szakember arról ír, hogy a COVID-járvány kapcsán a jegybankok a korábbiaknál is agresszívabb pénznyomtatásba kezdtek, de ami még ennél is fontosabb, hogy az államok úgy tűnik elfogadták azt az alapvetést, hogy költségvetési hiányuk bármekkora lehet, azt a jegybank úgyis megfinanszírozza, tehát korlátlan méretű pénzszaporításba kezdtek, emellett még azt is megígérték (explicit vagy implicit módon) a nagy jegybankok, hogy akkor sem emelnek kamatot, ha majd valamikor megnő az infláció.

Zsiday szerint ez csak egyet jelenthet: menekülni kell a pénzből.

A befektetési szakember arról írt, hogy mivel a kormányzatok képesek és hajlandók is bármennyi pénzt gyártani, ebből következik, hogy a pénz értékét veszíti mindennel szemben. Kamata sokáig nem lesz, viszont egyre többet állítanak elő belőle, tehát egyre értéktelenebbé válik. Zsiday szerint ennek a percepciónak köszönhető, hogy a befektetők alternatívát keresnek: gyakorlatilag bármit. A szakember úgy tartja, hogy minden jobb, mint a szakmányban gyártott, és rájuk borított pénz.

Zsiday Viktor szerint a leglogikusabb eredője a fentieknek az arany vásárlása, de becsatlakozhat ide hangulattól függően bármelyik árupiaci termék is, valamint a reálkamatok esése (pl. US TIPS) is ezen a gondolatsoron mozog.

A szakember szerint a devizákon belül az a legrosszabb, ahol a leginkább képes, és hajlandó gyártani az állam saját pénzéből, ez jelenleg, és várhatóan tartósabban is az USA (dollár).

Azoknak az országoknak a pénze, ahol van némi költségvetési fegyelem (elsősorban Európa) felértékelődhet. Ahol még némi kamat is van, az még inkább.

Zsiday szerint ez akár a forint komolyabb erősödéséhez is vezethetne hosszabb távon, ha nem veszünk össze teljesen az EU-val, és nem vágnánk le a kamatot (de szinte bizonyos, hogy ha elkezdene erősödni a forint, akkor a magyar kamatszint is menne ismét nullába, vagy akár negatívba).

A szakember úgy tarja, hogy a részvények szintén logikus alternatívát jelentenek, annak ellenére, hogy a következő hónapok gazdasági kilátásai ismert módon nem túl jók (Zsiday szerint jóval rosszabbak a jelenlegi konszenzusnál). Nem véletlen, hogy a rossz hírek ellenére is felfelé kúsznak az árfolyamok.

Zsiday Viktor szerint mivel a következő hónapokban valószínűleg továbbra is a pénznyomtatás és hatalmas költségvetési hiányok, azaz a pénzszaporítás lesz a téma, ezért esélyes, hogy a fenti trendek hátszele, alapvetése fennmarad még egy ideig. Zsiday szerint a pénz rossz, sok van belőle, semmit nem hoz, és nem kell. Minden más, ami bármiféle egészen kicsit pozitív kilátással is kecsegtet jobb nála. Úgy tűnik ez vezeti a piacokat jelenleg.

