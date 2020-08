Lejjebb kerültek a tengerentúli tőzsdék

Lefeleződött a Mol két legfontosabb szegmensének, a kutatás-termelés és a finomítás-kereskedelem részlegnek az EBITDA-ja, utóbbi eredménye az elemzői várakozásoktól is alaposan elmaradt, a Mol pedig az első után a második negyedévben is masszívan veszteséges lett. Öröm az ürömben, hogy az egyszerűsített szabad pénzáram pozitív maradt a második negyedévben is, az EBITDA meghaladta az elemzői várakozásokat, a fogyasztói szolgáltatások szegmens pedig kifejezetten erős, a negyedévben a szegmens EBITDA-ja már összemérhető volt az upstream és a downstream eredményével, az első félévben a Mol legnagyobb szabad pénzáram hozzájárulója volt a szegmens. Összességében tehát nehéz a Mol működési környezete, a vállalat arra fókuszál, hogy a szabad cash flow továbbra is pozitív legyen, és ebben az év első felében sikeres is volt, azonban láthatóan vannak durván negatív tendenciák. A menedzsment új iránymutatást adott 2020-ra, ami alapján az EBITDA idén 1,7-1,9 milliárd dollár lehet, az igazgatóság pedig kezdeményezte a stratégia felülvizsgálatát és frissítését, amelynek eredményeiről fél éven belül tájékoztatnak.