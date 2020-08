Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

A délután folyamán mínuszba forduló amerikai tőzsdeindexek közül a Dow és az S&P végül minimális pluszban zárta napot, a zárás előtti utolsó órában sikerült az indexeknek visszajönnie pozitív tartományba. A dow 27 433 ponton, 0,17%-os emelkedéssel fejezte be a napot, az S&P 500 egészen minimális, 0,06%-os emelkedést mutatott záráskor, 3 551 ponttal. A Nasdaq is emelkedett zárás előtt, de még így is 0,87%-os visszaeséssel fejezte be a napot, délután volt ennél lejjebb is.

