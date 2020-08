Tényleg igaz, hogy nem csak sport a labdarúgás, befektetés is

Ha a futball kerül szóba, akkor sokaknak egyből a szurkolók üdvrivalgása, a gólok és általánosságban a sport közösségépítő ereje jut eszébe. A sport globális vonzereje tagadhatatlan, és a rajongók erős támogatása indikálta a növekedést, mely során a futball egy több milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát.

Az első csapat a tőzsdén: Manchester United

A Manchester United a legnagyobb tőzsdén jegyzett futballcsapat jelenleg a világon, azonban az IPO-nak 30 évre visszamenő története van.

1991: A Manchester Unitedet bevezetik a londoni tőzsdére, viszont a megcélzott 10 millió fontos tőkebevonás helyett végül csak 6,7 millió fontnyi tőkét tudott bevonni a vállalat, tehát ezt nem nevezhetjük sikeres IPO-nak.

2003-2005: Malcolm Glazer megvásárolja Manchester United tulajdonjogát, amellyel 790 millió fontra emelkedik a csapat értéke, ezután pedig kivezetik a céget a londoni tőzsdéről.

2012: A Manchester Unitedet bevezetik a New York-i tőzsdére. Kezdetben 62,8 millió font tőke bevonása volt a cél, azonban végül 146,3 millió fontot sikerül bevonni a vállalatnak a tőzsdei bevezetésből. Érdekesség, hogy Soros György volt a legnagyobb befektető az ügyletben, közel 2 százalékos részesedést vásárolt a klubban.

A koronavírus válság a Manchester Unitedet is megviselte, a részvényárfolyam közel került a történelmi mélypontjához márciusban, és a felpattanás sem volt igazán erőteljes, hiszen hónapokig nem voltak bajnoki mérkőzések, sem bármilyen torna a járványhelyzet miatt, emellett Angliában a Premier League utolsó meccseit zárt kapuk mellett játszották, így a jegybevételek is kiestek. A Manchester United árfolyama idén 24 százalékos mínuszban van.

Felmerül a kérdés, hogy miért lehet vonzó egy futball csapat, mint a Manchester United a befektetők számára. A rövid válasz az, hogy a szurkolók. Az évtizedek során a szurkolói bázis - a nézőktől kezdve a fogyasztókig - volt az iparág fejlődésének motorja, viszont a mostani járványhelyzet miatt a szurkolók leginkább csak a képernyőkön keresztül nézik a meccseket, így az iparág helyzete is megnehezedett.

Futball, mint üzlet

A FIFA, a sportág nemzetközi irányító testülete rendezi és promótálja az összes főbb bajnokságot, és tornát. A FIFA bevételei 2015-2018 között néhány fő komponensre voltak lebonthatók.

A FIFA összes bevételének 83 százalékát a 2018-as oroszországi világbajnokság tette ki, amelyet hozzávetőlegesen 3,6 milliárd ember nézett,

ami világ teljes népességének közel fele.

A világbajnokság bevételei megközelítik Európa 5 legnagyobb csapatának összesített bevételeit. A klubcsapatok bevételei is a következő komponensekre bonthatók le:

Ahogy a nézőszám növekszik, a közvetítési jogokból származó bevételek is egyre csak emelkednek, amelynek hatására új szponzorációs lehetőségek nyílnak meg mind a pályán, mind pedig a képernyőn.

Az látszik, hogy a szponzorációs és kereskedelmi bevételek teszik a csapatok teljes árbevételének legnagyobb részét, ami azért lehet, mert a különböző márkák lehetőséget adnak a szurkolóknak, hogy közvetlen módon kapcsolódjanak a kedvenc csapataikhoz. A márkák szempontjából pedig a média kitettség, a célcsoport növelés, a közvetlen termékértékesítés, és földrajzi terjeszkedés amiért fontos a szponzori kapcsolat, és ez mind az adott márka, mind pedig az adott sportklub szempontjából növeli a profitabilitást.

A világ legértékesebb csapatai

A Manchester United piaci kapitalizációja mostanra 1,8 milliárd euróra nőtt, és a csapat példát mutatott más klubok számára is, mely után többen is a tőzsdére léptek. A Manchester United által kitaposott úton járva több Európai nagycsapat is tőzsdére lépett, de Ázsiában is láttunk IPO-kat.

Délkelet-Ázsiában a Bali United volt az első csapat, amelyik tőzsdére ment 2019 júniusában. A részvények árfolyama 69 százalékot ugrott a bevezetéskori árhoz képest. A Bali United után más régiós csapatok is tőzsdére mehetnek, például a Persija Jakarta (a 2018-as Liga 1 bajnok), vagy a tájföldi Buriram United. A VisualCapitalist szerint Kína legnagyobb futballcsapatának, a Guangzhou Evergrande Taobaonak piaci értéke - amelynek egyik legnagyobb tulajdonosa az e-kereskedelmi óriás Alibaba –már közel jár a Manchester Unitedhez.

A futball csapatok tőzsdei bevezetésének több előnye is lehet:

Tőkebevonás: amelyből a klub üzleti tevékenységnek kiterjesztése, vagy akár az infrastruktúra (például stadionok) fejlesztése finanszírozható.

Adósságcsökkentés: A Manchester United esetében hozzávetőlegesen a bevont tőke felét az adósságállomány csökkentésére fordították.

A korrupció csökkentése: A Bali United IPO-jának célja az volt, hogy véget vessenek a meccsek "megbundázásának", és növeljék vele a transzparenciát a szurkolók, a befektetők, és a menedzsment felé.

A futball jövője

A labdarúgásnak megvan a potenciálja, hogy az emberek szenvedélyét és közösségépítő hatást váltson ki, emellett folyamatosan megújul. A 2019-es női futball világbajnokság volt a legnézettebb a sorozat történetében, több mint 1,12 milliárd ember nézte. A FIFA a tervek szerint 454 millió eurót kíván fektetni a női ligákba 2019 és 2022 között, emellett a női játékosok számát is 600 millió főre akarják növelni 2026-ig.

Ezen felül a labdarúgás mellett az esportról sem szabad megfeledkezni, az évente megrendezésre kerülő eWorld Cupot idén tájföldön rendezik – tekintettel arra, hogy Ázsiában óriási népszerűségnek örvend az esport, a rajongók 57 százalékát ez a régió adja.

Összefoglalva tehát igaz az, hogy a labdarúgás több mint sport. A befektetők számára pedig számos lehetőség áll a rendelkezésre, hogy kitettséget szerezzenek ezen a piacon.

