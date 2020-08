Dübörgött a boltturizmus a szerb határ mellett, aztán jött a koronavírus

A COVID-19 alapjaiban változtatta meg a mindennapokat, így a vásárlási szokásokat is. A bevásárlóturizmus gyakorlatilag az év első néhány hónapjában megszűnt, és ugyan Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint ez a kiskereskedelmi forgalomnak csupán elenyésző részét teszi ki, a határ menti üzletek megsínylették a határzárat és a beutazási korlátozást.

Míg a járvány előtt a külföldi utazás a mindennapok része volt, addig a kormányzati intézkedések bevezetése után ez is megváltozott, vagyis a bevásárlóturizmus is visszaesett. Ezt a KSH adatai is alátámasztják: 2019 első negyedévében a külföldi látogatók 12 millió alkalommal, az előző év azonos időszakához képest 12%-kal többször utaztak Magyarországra, és az egynapos utasok célja nagyrészt vásárlás volt.

Idén azonban a COVID-19 mindent felülírt. A járvány miatt március közepén bevezetett utazási korlátozások következtében 2020 első negyedévében 13%-kal kevesebb külföldi látogatott Magyarországra, mint 2019 azonos időszakában, miközben kiadásaik összege folyó áron 7,9%-kal csökkent.

A KSH kitér arra is, hogy az egynapos utak motivációját tekintve is történt változás, jelentősen csökkent azok száma idén, akik kifejezetten vásárlás miatt lépték át a magyar határt.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak azt mondta, az idei év első három hónapjában gyakorlatilag nem volt számottevő a bevásárlóturizmus, az lesz az érdekes, hogyan alakul ez az év többi részében.

A bevásárlóturizmust befolyásoló tényezők között első helyen az ár szerepel, de számít az euró-forint árfolyam változása és az üzemanyag ára is

- jegyezte meg a szakember, hozzátéve, a határ menti üzletek, ahol esetleg jelentős a külföldi vásárlók aránya, jelentősen megérezhették a határzár hatását.

A Pénzcentrum megnézte a szerb határ mellett működő két nagy diszkontáruház, Határ Diszkont Kft. és a Tompaker Kft. üzleti beszámolóit. A két bolt az elmúlt években jelentős, 7 milliárd forint feletti árbevételt könyvelt el, a forgalom évről évre nőtt.

Hogy mire számít a két bolt idén, hogyan alakul a forgalom, kiderül a Pénzcentrum cikkéből.