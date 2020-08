Mi ütött Elon Muskba? Botrányok egész sorozatát ontja az internetre

Nem tesz jót egy vállalat részvényárfolyamának, ha a vezérigazgató bejelenti, hogy szerinte túlságosan drágák cégének a papírjai, ennek ellenére Elon Musk idén májusban mégis kiírta Twitterre, hogy szerinte túl sokat érnek a Tesla-részvények.

Tesla stock price is too high imo

A véleménynyilvánítás után fél óra alatt 11%-ot zuhant a Tesla árfolyama, a cég értéke mintegy 14 milliárd dollárral csökkent. A dühös befektetők egy emberként ugrottak rá a vezérigazgatóra.

A „túl drága” tweetet szinte kereken egy évvel azután írta ki Musk, hogy megállapodott az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC) egy 20 millió dolláros bírságról, amiért korábban azt írta Twitteren, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezeti a tőzsdéről a Teslát.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

Az SEC piacmanipuláció miatt eljárást indított Musk ellen, a feltaláló pedig azzal védekezett, hogy csak viccelt és a vicces füves számmal, a 420-szal barátnőjét, Grimes-t akarta megnevettetni. A 20 milliós bírság mellett a „vicc” következtében három évre el kellett hagynia Musknak a Tesla igazgatótanácsát.

Később Musk – szintén Twitteren – az SEC-t gúnyolta azzal, hogy „Shortseller Enrichment Commissionnek,” vagyis shortosokat gazdagító testületnek hívta őket, majd azt írta, hogy „teljesen megérte” a poén miatti 20 milliós bírság.

Musk egyik legelső Twitter-botránya egyébként akkor robbant ki, amikor 2018-ban „pedó srácnak” hívta Vernon Unsworth mentőbúvárt, miután megsértődött, hogy egy thaiföldi barlangban rekedt gyerekcsapatot a saját fejlesztésű tengeralattjárója helyett Unsworth mentett ki. Konkrétan valószínűleg az verte ki a biztosítékot Musknál, hogy Unsworth „PR-dobásnak” hívta Musk találmányát és azt mondta róla, hogy nem lenne elég hatékony.

Bár Musk a tweetet letörölte, Unsworth beperelte a Tesla-vezért hírnévrontás miatt, a pert viszont sokak meglepetésére elbukta.

A koronavírus-krízis első hulláma során a kaliforniai Tesla-gyárnak is be kellett zárnia, a gyárnak otthont adó Alameda-megye ráadásul jóval később kezdett el újranyitni, mint az állam többi része. Elon Muskot személyesen kérte a megye egészségügyi vezetője, hogy ne nyissa ki a gyártat, Twitteren a Tesla-vezér viszont dühében azt írta ki, hogy „azonnal engedjétek szabadon Amerikát!”

Később még durvábban mart bele a megye vezetésébe: „fasisztának” nevezte a koronavírus miatti korlátozásokat, Alameda egészségügyi vezetőjét pedig „nem megválasztott, átmeneti, junior tisztségviselőnek” hívta, aki az „elnök és az alkotmány ellen cselekszik.” Bejelentette azt is, hogy perelni fogja a megye vezetőségét és áttelepíti a Tesla-gyárat Texasba.

Musk őrjöngésénél talán csak Lorena S. Gonzales demokrata kaliforniai szenátusi képviselő válasza volt még kevésbé elegáns, aki annyit írt ki Twitterre, hogy „b*ssza meg Elon Musk”. A közösségi oldal felhasználió közül sokan túlzónak és illetlennek nevezték ezt a választ egy hivatalban lévő politikustól.

Musk egyébként még márciusban azt jósolta, hogy április környékén már nulla közeli lesz a Covid-fertőzöttek száma Amerikában, ez a jóslat nem jött be; az országban most körülbelül 2,2 millió aktív eset van.

Szintén májusban jelentette be Musk, hogy megszabadul minden fizikai tulajdonától, beleértve a mintegy 100 millió dollárnyi ingatlanvagyonát. Kicsivel ezután kiírta azt is, hogy a barátnője mérges rá.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.