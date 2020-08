Szüneteltetik az Eastman Kodak számára fizetendő kormányzati hitelt, hatalmasat esett az árfolyam

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szüneteltetik az Eastman Kodak számára fizetendő kormányzati hitel kifizetését, miután a hírek szerint az amerikai tőzsdefelügyelet állítólagosan vizsgálja, hogy pontosan milyen módon számolt be a cég a kormányzati hitelről. A U.S. International Development Finance Corporation a Twitteren arról számolt be, hogy addig nem haladnak tovább az ügylettel, amíg a vitatott állítások tisztázásra nem kerülnek. A hírre az Eastman Kodak részvényárfolyama 38,8 százalékot esett a hétfői, nyitás előtti kereskedésben.