A koronavírus miatt minden összejött a Rábánál, aminek nem kellett volna

A Rába szempontjából szinte minden tényező negatívan hatott az operációra a második negyedévben, a COVID-19 járvány miatt jelentős visszaesés látszik a vállalat minden piacán, a Honvédelmi Minisztériumtól nem jönnek megrendelések, az energiaárak masszívan emelkednek, az évek óta tartó bérnyomás nem enyhül érdemben, ezek eredőjeként már EBITDA szinten is veszteséges lett a vállalat, amire még a 2008-as válság alatt sem volt példa, adózott eredményben masszív veszteséget termelt a vállalat. A Rába békeidőben is alacsony marzsú biznisz, a mostani válság is megmutatta, milyen gyorsan el tudnak tűnni ezek a marzsok.