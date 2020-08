Fidelity: A befektetők V-alakú talpra állást áraztak be

A gazdasági adatok várakozásainknak megfelelően látványos javulásnak indultak, mivel a korlátozások idején tapasztalt, rendkívüli mértékű hanyatlást követően a világ országainak gazdaságaiban megkezdődött az újranyitás, de a következő hónapok fontosak lesznek majd, mivel most fog kiderülni, hogy mekkora strukturális károkat okozott a járvány a gazdaságban. A költségvetési és monetáris támogatás folytatódni fog, az USA kongresszusa várhatóan újabb ösztönzőket fog kihirdetni, az EU pedig már be is jelentette a helyreállítási alap létrehozását. Ugyanakkor mintha megszűnne a kapcsolat a gazdasági háttér és a piaci fejlemények között: a befektetők a jelek szerint V-alakú talpra állást áraztak be, mondta el egy interjúban Eugene Philalithis a Fidelity Multi-Asset Investment európai vezetője.





Hogyan ítélitek meg nagy általánosságban a piacok helyzetét, milyennek látjátok a jelenlegi befektetési környezetet, és mire számítotok a jövőre nézve?

A véleményünk összességében nem sokat változott, de a peremfeltételek módosultak kissé. Fő célunk továbbra is a jövedelemtermelés megbízhatóságának javítása, emellett a hitelpiacokra összpontosítva nagy hangsúlyt helyezünk a tőkemegőrzésre is.

A gazdasági adatok várakozásainknak megfelelően látványos javulásnak indultak, mivel a korlátozások idején tapasztalt, rendkívüli mértékű hanyatlást követően a világ országainak gazdaságaiban megkezdődött az újranyitás, de a következő hónapok fontosak lesznek majd, mivel most fog kiderülni, hogy mekkora strukturális károkat okozott a járvány a gazdaságban. Makrogazdasági elemző csapatunk csökkentette a 2020/21-re vonatkozó növekedési előrejelzését. A gyengébb foglalkoztatottsági adatok vélhetően hatással lesznek a fogyasztók viselkedésére, és mintha a vállalatok is óvatosabbá váltak volna, mert aggódnak, hogy a likviditási zökkenők idővel fizetőképességi problémákká súlyosbodhatnak. A mobilitási adatok arra utalnak, hogy az egyes országok gazdasága nem egyforma ütemben regenerálódik.

A költségvetési és monetáris támogatás folytatódni fog, az USA kongresszusa várhatóan újabb ösztönzőket fog kihirdetni, az EU pedig már be is jelentette a helyreállítási alap létrehozását. Ugyanakkor mintha megszűnne a kapcsolat a gazdasági háttér és a piaci fejlemények között: a befektetők a jelek szerint V-alakú talpra állást áraztak be. A gazdasági kilátásokat övező bizonytalanság miatt pillanatnyilag óvatosan ítéljük meg a befektetési piacokat. Filozófiánkkal összhangban a jövedelem és a tőkemegőrzés stabilitására összpontosítunk: javítottuk befektetéseink tőkeszerkezetét, növeltük a hitelkitettségünket és csökkentettük a részvénybefektetéseink arányát, de Ázsiában továbbra is egyre újabb defenzív növekedési lehetőségeket tárunk fel.

A márciusi mélypontok után az income team álláspontja meglehetősen óvatos maradt. Bár az alap az elmúlt négy hónap során nagyon meggyőző teljes hozamot termelt, erre az időszakra visszatekintve hogy ítélitek meg, visszafogta ez az óvatosság a teljesítményt?

Bár a piaci felpattanás meglepően élénk volt, úgy véljük, ügyfeleink értékelik hosszú távú filozófiánkat, melynek lényege, hogy a tőkemegőrzés biztosítása mellett fenntartható jövedelmet termeljünk. Ebből adódóan az emelkedő piacokból kivesszük a részünket, de mivel nem hajszoljuk a hozamot, valószínűleg némi fáziskésésben leszünk, amint azt a legutóbbi rali alkalmával is tapasztalhattuk. Ettől függetlenül az év eddigi időszakában a legtöbb versenytársunknál jobb eredményeket tudtunk felmutatni. Mivel a lefelé mutató kockázatokat viszonylag sikeresen el tudtuk kerülni, a kedvező fejleményeket viszont ki tudtuk használni, jó hozamokat realizálhattunk, amint azt az elmúlt nyolc évben elért eredményeink is bizonyítják.

Most, hogy a spread-ek jócskán megváltoztak, mennyi potenciál van még a magas hozamú szegmensben? Hosszú távon továbbra is a többi régiónál kedvezőbben vélekedtek Ázsiáról?

A spread-ek a márciusi mélypontok idejére elért jelentős tágulásuk óta magukhoz tértek már. A hitelpiac azonban továbbra is vonzóbb, mint a vállalati részvények, és a spread-ek még mindig tágabbak a historikus átlaghoz képest. A Fed és az EKB befektetési minősítésű kötvényeket vásárol, de a magas hozamú papírok is hátszelet kapnak majd. Igyekeztünk tovább javítani a tőkeszerkezetünket olyan eszközökkel, melyek tovább profitálnak majd ebből a trendből. Az ebben az eszközosztályban a közelmúltban végrehajtott tranzakcióinkat röviden úgy foglalhatnám össze, hogy az elmúlt két évben folyamatosan csökkentettük a magas hozamú kitettségünket, és főleg az ázsiai magas hozamú papírokra koncentráltunk.

Áprilisban kezdtük magas hozamú papírokkal bővíteni a portfóliónkat, amikor már kedvezőbben ítéltük a magas hozamú szegmensre jellemző likviditást. Ezeket a tranzakciókat többek között részvényekből és helyi devizában jegyzett, feltörekvő piaci kötvényekből finanszíroztuk.

Ázsiát továbbra is előnyben részesítjük, hiszen az ottani mérlegek igen stabilak, az értékeltségek jók, a régió makrogazdasági kilátásai pedig kedvezőek. A vállalati környezet kedvezőbbnek tűnik Ázsiában, míg úgy érezzük, Nyugaton nagyobb a csődkockázat, főleg a kiskereskedelemben és a kőolaj- és gázipari ágazatban. Ráadásul különböző makrogazdasági forgatókönyvek alapján rendszeres hozam-előrejelzéseket is készítünk, és ezek alapján úgy véljük, az ázsiai magas hozamú papírok vonzó hozamaszimmetriát mutatnak (a lefelé mutató kockázatokhoz képest kedvező a javulási potenciáljuk).

Ami általában a magas hozamú szegmenst illeti, úgy véljük, a hozam/kockázat aszimmetriák vonzóbbak, mint jelenleg a részvények, főleg a kilátásokat is figyelembe véve. Összességében elmondható, hogy míg a szpredek sokat szűkültek, még mindig tágabbak az átlagosnál, és a legtöbb csődelőrejelzés fényében is méltányosan értékeltnek tűnnek.

Minek a hatására mozdult a rotációtok a helyi devizában jegyzettek felől a kemény devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvények felé? Melyek a stratégiátokhoz kapcsolódó fő kockázati tényezők?

Korábban néhány évig felülsúlyozottak voltunk a helyi devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvényekben. A márciusi lehívásokat a kemény devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvények szenvedték meg leginkább – ekkor kezdtük meg a rotációt, mivel különböző tényezők hatására egy kedvező lehetőség adódott. Ezek a tényezők a Fed által biztosított likviditás, a vonzóbb értékeltségek, a jobban érzékelhető katalizátorok, a magasabb kőolajárak és a magasabb all-in hozamok voltak. Bár eleinte a kemény és a helyi devizák közötti kiegyensúlyozottabb kitettséget céloztunk meg, végül a kemény devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvények számottevő túlsúlya mellett kötöttünk ki.

A fő kockázati tényező vélhetően az USA dollár erősödése lenne, de a zöldhasú egyelőre gyengül, és a csökkenés irányába mutató hatások mintha tovább erősödnének. Eddig úgy látjuk, a helyi devizában jegyzett feltörekvő piaci kötvényekből való kiszállás jó lépés volt, mivel ezek 2020 második negyedévében 8%-kal felülteljesítették a kemény devizában jegyzett társaikat.

A helyi devizákból való kiszállás kapcsán ráadásul növeltük a kínai államkötvényekben fennálló kitettségünket, melyek defenzív papírok, mégis vonzóbb hozamot kínálnak fejlett piaci párjaiknál.

Az eurózóna országai megállapodtak az Európai Helyreállítási Alap létrehozásáról. Szerintetek ez fordulópontot jelent majd az európai eszközök számára? Ha igen, akkor hogyan tükröződik ez a befektetési pozícióitokban?

Úgy véljük, Európa most lehetőséget kínál. Az Unió legtöbb országa jobban kezelte a vírus elleni intézkedéseket és a gazdaság újranyitását, mint az USA, és a Helyreállítási Alapról szóló megállapodás arra utal, hogy javulóban van a korábban az EU felbomlásának veszélyével terhelt hangulat is. A legnagyobb haszonélvezők az európai bankok lesznek, mivel ezek képesek olcsóbban peremországbeli államkötvényekhez hozzájutni, ezért le is zártuk az olasz államkötvényeinkhez kapcsolódó fedezeti pozícióinkat. Ezenkívül a Helyreállítási Alap hírének hatására növeltük az euróban fennálló kitettségünket is.

Ami a portfólió többi részét illeti, a régióban fennálló kitettségünket magas hozamú papírokkal növeltük, a részvények kapcsán pedig a gazdaság helyreállásához kapcsolódó kereskedésből (recovery trade) próbáltuk kivenni a részünket azokon a területeken, amelyeken lemaradás mutatkozott, és ahol a vonzó értékeltségek némi védelmet nyújtanak a lefelé irányuló kockázatokkal szemben, például az alapvető nyersanyagok szegmensében. Hibrid instrumentumok révén megvalósítható banktőke-befektetésekhez kapcsolódó lehetőségeket is feltártunk – ezeknek kissé kicsúszott a lábuk alól a talaj, amikor a felügyeleti szervek utasítására a bankok az osztalékfizetés csökkentésére vagy felfüggesztésére kényszerültek, és megindult egy eladási hullám; ennek alapján feltételezni lehetett, hogy a kuponok kifizetése is késhet, de ez most már eléggé valószínűtlennek tűnik.

A defenzív eszközöket továbbra is kedvezően ítélitek meg – melyek azok az papírok, amelyek a jelen körülmények között anélkül biztosítják a diverzifikációt, hogy túl sok hozamot kellene beáldozni cserébe?

Defenzív eszközeink a jövedelemtermelés és a tőkemegőrzés/volatilitáscsökkentés szempontjából portfóliónk fontos részét képezik. A kockázat megosztása és a volatilitás csökkentése céljából az elmúlt években elsősorban az USA befektetési minősítésű papírjaira és a kötvényekre, valamint a jenben fennálló kitettségre összpontosítottunk.

Most a fentieket kínai állampapírokkal bővítjük, főleg mivel ezek május óta a piaci átlagnál gyengébben teljesítenek, és ez az eszközosztály még mindig kézzel foghatóbb pozitív hozamot kínál fejlett országbeli társaihoz képest.

Képesek lesztek elérni a jövedelemcéljaitokat? Be tudják tölteni a kötvények a részvényosztalékok által hagyott űrt?

Tovább dolgozunk a jövedelemcéljaink megvalósításán. Szóba került az osztalékcsökkentések kérdése is, de azt gondoljuk, hogy ezek a legtöbb területen ideiglenesek lesznek. Ezenkívül sok cég még mindig kifizeti vagy akár növeli is az osztalékot. Folytatjuk a tőkeszerkezet-javítást az opcionális jövedelem (osztalék) felől a szerződésben rögzített jövedelem (hitelkamat) irányába, hogy ezáltal biztosíthassuk a jövedelem fenntarthatóságát. Végül az is elmondható, hogy a hitelspread-ek is tágultak, ami javítja a hozamokat.

