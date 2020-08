Videó: dollármilliárdokat bukott az elektronikus zenei iparág az idei évben

Gyakorlatilag globálisan lehetetlenült el a rendezvényszervező iparág az idei évben. Nem meglepő, hogy a zeneipar számára is komoly károkat jelentett a koronavírus, és a számos országban bevezetett karantén.

Azzal, hogy sorra maradtak el a rendezvények, az elektronikus zenei szcéna is dollármilliárdokban mérhető károkat szenvedett - hangzik el abban a néhány napja publikált DISTANT DANCEFLOORS: COVID-19 and the Electronic Music Industry c. dokumentumfilmben, amelyben zeneipari szakemberek, promóterek, szervezők mellett olyan DJ-k és producerek is megszólalnak, mint Luciano, Eats Everything, Honey Dijon, vagy Blond:ish.

Az IMS Business Report című, évente megjelenő zeneipari tanulmány egyik szerzője, Kevin Watson szerint 2019-ben az elektronikus zenéhez köthető bevételek globálisan 7,3 milliárd dollárt tettek ki: ennek az összegnek a 60%-át a rendezvények jelentették. 2020-ban ez az összeg 4,1 milliárd dollárral biztosan csökkenni fog, elsősorban a partyk, koncertek, fesztiválok elmaradása, a klubok bezárása miatt.

A megszólalók közül többen is úgy látják, hogy az idei évben már biztosan nem lesz érdemi változás, legkorábban 2021-ben indulhat újra az iparág.

Címlapkép: Sziget - Rockstar Photographers