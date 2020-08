Nagyot megy ma az Opus: 5 százalék feletti pluszban a részvény

Kifejezetten gyenge második negyedéves számokat tett közzé tegnap piaczárás után a Rába, a vállalat árbevétele 43 százalékkal 7,4 milliárd forintra zuhant, a bruttó eredmény a negyedévben 62,6 százalékkal 935,8 millió forintra csökkent. A Rába a negyedévben már EBITDA szinten is veszteséges volt, ilyenre a 2006 eleje óta tartó adatbázisunkban nem találtunk példát, még a 2008-as válság alatt sem fordult elő. 400,5 millió forint mínusz szerepel ezen a soron, amelyen az első félévben gyakorlatilag eltűnt a vállalat eredménye, 2,3 milliárd forintról 49 millió forintra zsugorodott. Az adózott eredmény a negyedévben 1,05 milliárd forint veszteség volt, az első félévben 1,9 milliárd forint mínusz áll ezen a soron, a negyedéves veszteségnél nagyobbat utoljára közel 9 éve ért el a társaság. A gyenge számokra a befektetők is reagáltak, a Rába árfolyama ma már 4,3 százalék mínuszban is állt, jelenleg 3,6 százalékkal alacsonyabb, mint a tegnapi záróár.