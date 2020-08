Folytatódik az őrület, tovább tépik a letartóztatott médiamogul cégének részvényeit

Óriási rali indult a Next Digital részvényiben, miután Jimmy Lai demokrácia párti média mogult letartóztatták a hongkongi nemzetbiztonsági törvény értelmében. A részvényárfolyam nagyot emelkedett, miután a kisbefektetők támogatásukat akarták kifejezni, ennek viszont megvannak a maga veszélyei, Lai pedig figyelmeztette a befektetőket, hogy hagyják abba a részvények vásárlását, ez viszont csak olaj volt tűzre.

Jimmy Lai, a demokrácia párti Apple Daily hírlap mögött álló média mogul arra figyelmeztette a befektetőket, hogy hagyják abba a Next Digital médiabirodalom részvényeinek vásárlását, miután a cég fundamentumai nem indokolják az elmúlt napokban látott ralit. Pillanatokkal a később a részvényárfolyam tovább emelkedett.

Lai a BloombergTV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az olyan befektetők, akiknek kevés pénzük van, csak ki akarják fejezni a dühüket, és a támogatásukat a céggel kapcsolatban. Lai szerint mindenki vett egy kevés részvényt, ami összeadódott és felfelé húzta az árfolyamot. A médiamogul figyelmeztette a befektetőket, hogy ne vegyék a papírokat, mert a mostani árfolyam nem tükrözi a cég fundamentumait, és csak pénz fognak veszteni ezen.

Lait szerdán engedték szabadon, miután a legkiemelkedőbb demokráciapárti aktivistává vált, akit a hongkongi nemzetbiztonsági törvény miatt letartóztattak. A média mogul figyelmeztetése azonban süket fülekre talált, a Next Digital árfolyama 42 százalékos pluszban is járt péntek reggel. Az árfolyam a héten közel 400 százalékot emelkedett, legutoljára 0,4 hongkongi dolláron állt a jegyzés, viszont az árfolyam a héten 1,96 dolláron is járt.

Az elképesztő rali elsősorban annak volt köszönhető, hogy a demokráciapártiak a média mogul letartóztatására adott válaszként elkezdték felvásárolni a cég részvényeit. Néhány demokráciát támogató hongkongi polgár és szervezet, elkezdték az Apple Daily hirdetéseit vásárolni, hogy kifejezzék a támogatásukat.

A hongkongi értékpapír felügyelet arra utasított brókereket, hogy szolgáltassanak információkat az ügyfelekről, és a tranzakciós nyilvántartásról, amely a cég részvényihez kapcsolódik – írja a Hong Kong Economic Journal. Kedden a felügyelet figyelmeztette a befektetőket, hogy járjanak el kiemelt óvatossággal a Next Digital részvényeivel, valamint arról is beszámoltak, hogy szorosan figyelemmel követik a részvényhez kapcsolódó kereskedési aktivitást.

Lai reagált a jelentésre, a médiamogul arról számolt be, hogy nem tudja a felügyeletnek pontosan mi a célja, valamint elmondta, hogy akik a cég részvényeit vásárolják, csak a támogatásukat akarják kifejezni. A hírlap irodáit egyébként a héten a rendőrség átkutatta.

Függetlenül ettől Lai elmondta, hogy a társaság nem tervez újabb részvénykibocsátást a megugrott árfolyamon, hiszen ez nem volna becsületes módja a tőkebevonásnak. A média mogul arról is beszámolt, hogy nem tervezi a részvényinek elidegenítését, emellett pedig a cég nélküle is tovább fog működni.

Címlapkép: Anthony Kwan/Getty Images