Ledolgozta hátrányát Amerika, már pluszban a Dow

Az első negyedévben még relatíve jól teljesítettek a tőzsdén jegyzett hazai nagyvállalatok, hiszen a koronavírus-járvány és a korlátozó intézkedések negatív hatásai lényegében március utolsó heteiben jelentkeztek, a második negyedévben azonban már lényegesen nehezebb iparági környezettel szembesültek a vállalatok, ez pedig több esetben az eredményükön is meglátszott. Hogy mennyire fontos téma most a járvány, jól mutatja, hogy a négy blue chip, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom első féléves beszámolójában közel 140-szer szerepel a koronavírus, a járvány vagy a Covid kifejezés, az üzleti folyamatok alakulásának nagy részét az epidémiával magyarázták a cégek, amelyek nagyon eltérő pályát futottak be az év első hat hónapjában. Miközben a Richter még a válság egyik nyertesének is mondható, a gyógyszercég bevételei és profitja is emelkedett, a Mol eredménye jelentősen csökkent, a vállalat masszívan veszteséges lett. Az OTP bevételein és hitelportfóliójának minőségén már kezd látszani a válság hatása, profitját alaposan megütötte a magas céltartalékolás, a Magyar Telekom operációja pedig eddig relatíve rezisztensnek mondható, a fontosabb eredménysorokon nem látszik érdemi romlás. Megnéztük, hogyan teljesítettek a magyar blue chipek az első félévben.