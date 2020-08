Itt a 4iG bejelentése - Kereskedelmi műholdat indítanak

Közös vállalatot hoz létre a 4iG, az Antenna Hungária és a New Space Industries, a CarpathiaSat létrehozásával a cél, hogy a társaság 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját.

Közös vállalatot hoz létre a 4iG Nyrt. (51%), az Antenna Hungária Zrt. (44%), valamint a New Space Industries Zrt. (5%) – tette közzé az informatikai nagyvállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A bejegyzés alatt álló CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. (CarpathiaSat Zrt.) létrehozásával az alapítók célja, hogy a társaság 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját.

Magyarország az International Telecommunication Union (ITU, az ENSZ telekommunikációs szakmai szervezete) tagállamaként a ’90-es évek óta minden szükséges jogi feltétellel és nemzetközi megállapodással rendelkezik ahhoz (geostacionárius pálya, szükséges frekvenciák), hogy saját műholddal szolgálja ki az ország távközlési és telekommunikációs igényeit. A pályaszakaszt még 2004-ben a magyar kormány bérbe adta egy külföldi magáncégnek. A szerződés 2024-ben jár le, ezt követően pedig Magyarországnak újra lehetősége nyílik arra, hogy saját pályapozíciója és frekvenciája fölött rendelkezzen.

Ennek a lehetőségnek kiaknázására jön létre a CarpathiaSat Zrt., amely nemzetközi példákat alapul véve, az állam és magánszektor szoros együttműködésével állítja majd rögzített Föld körüli pályára, illetve üzemelteti Magyarország első hírközlési és telekommunikációs műholdját. Emellett a társaság rendelkezik majd 2024-től a geostacionárius pályaszakasz húsz évre szóló üzemeltetési jogával is.

„A felgyorsult digitalizáció és megnövekedett távközlési igények kiszolgálása érdekében globális törekvés az országok műholdas képességeinek fejlesztése. A kritikus infrastruktúra részeként Magyarország szuverenitása miatt is fontos, hogy ezen a területen is felzárkózzunk a világ élvonalához.” – mondta a mai bejelentés kapcsán Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki hangsúlyozta: „2018-ban a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került a magyar űrtevékenység irányítása. A területet felügyelő miniszteri biztosként kiemelt célomnak tekintem, hogy megerősítsük és egyre versenyképesebbé tegyük a hazai űrszektort a szolgáltatások, az ipar és kutatás-fejlesztés területén. Örvendetesnek tartom, hogy Magyarország egy olyan fejlődési pályára állt, amely mentén elindulhat egy ilyen komoly űripari beruházás és szolgáltatás.”

A 4iG Nyrt. a CarpathiaSat Zrt. bejegyzését követően 51 százalékos, többségi irányító befolyással rendelkezik majd a társaságban. A 4iG Nyrt. stratégiai célja, hogy Magyarország mellett a közép-kelet- európai régió vezető informatikai és infokommunikációs vállalatává váljon, illetve a meghatározó pozíciókat építsen ki a távközlési szektorban. Az első magyar műsorszórásra, internet- és telefonos szolgáltatásra, adatátvitelre és egyéb kutatási feladatokra is alkalmas műhold pályára bocsátása, valamint hosszú távú üzemeltetése jól illeszkedik a társaság növekedési stratégiájába.

„Az idén 25 éves 4iG történetének újabb fontos állomásához érkezett. A közös vállalat létrehozása és az első magyar kereskedelmi műhold fejlesztése, illetve üzemeltetése olyan úttörő vállalkozás, amely jelentős fejlődési potenciált és további üzleti lehetőségeket is biztosít társaságunk számára. Az informatika és az infokommunikáció mellett ugyanis olyan technológiai iparágakban is jelentős szaktudásra és képességekre tehetünk szert, mint a távközlés, vagy az űripar. Célunk, hogy az alapító társaságok mellett stratégiai együttműködéseket alakítsunk ki az iparágban jelentős tapasztalatokkal rendelkező hazai és nemzetközi vállalatokkal, emellett kiemelten számítunk a programban a hazai egyetemek és kutatók közreműködésére is.” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

A CarpathiaSat Zrt.-ben 44 százalékos tulajdonnal rendelkező Antenna Hungária (AH) meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak, fő tevékenységi területe az országos földfelszíni televízió- és rádióműsor-szórás, valamint a vezeték nélküli üzleti távközlés. Az AH az egyik legsikeresebb hazai tulajdonban lévő információ-technológiai cégként az utóbbi években folyamatos növekedést tudott felmutatni, OTT (Over-the-Top) és IoT (Internet of Things – internetes szolgáltatások) iparágakba, saját hálózatokat, megoldásokat és szolgáltatásokat kiépítve.

„Nagyon fontos mérföldkőnek tartom a műholdas fejlesztéssel megbízott társaság megalapítását az Antenna Hungária megújulásának 2018 végén megindult folyamatában. Alapvető célunk, hogy olyan modern és piaci alapon működő állami vállalatot építsünk, amely a komplex üzleti ICT megoldások biztosítása mellett az innovációban, új műszaki megoldások kidolgozásában is komoly szerepet tud betölteni. A társaságban való részvételünkkel hozzá kívánunk járulni a Kormány által meghatározott célkitűzés megvalósításához és feltett szándékunk, hogy ezáltal szintet tudjunk lépni a fejlesztési területen is. Műholdas technológiával jelenleg is nyújtott szolgáltatásaink számára a tervezett fejlesztések pedig új távlatokat nyithatnak meg” – emelte ki Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az Antenna Hungária cégcsoport műholdas adatátviteli szolgáltatások széles skáláját biztosítja, amelyeket partnerei speciális alkalmazásai és üzleti igényei szerint optimalizál. Saját infrastruktúrájára alapozottan a professzionális felhasználók igényei szerinti távközlési hálózatok kiépítését, felügyeletét és üzemeltetését végzi műholdas, úgynevezett VSAT (Very Small Aperture Terminal) technológia alkalmazásával. Az AH 2014 óta műholdas műsor feladási (uplink) és tartalomterjesztési szolgáltatást is biztosít. A vállalat műholdas szolgáltatásait saját infrastruktúrával nyújtja, a műholdkapacitás biztosítása érdekében pedig számos nemzetközi szolgáltatótól (AMOS, Eutelsat, Intelsat) bérel erőforrásokat, így a tervezett fejlesztés eredménye az AH számára a szolgáltatásai gazdasági és biztonsági feltételei terén jelentős előrelépést eredményezhet.

A fejlesztés és a műhold pályára állítása komoly jogi előkészületeket, illetve nemzetközi együttműködést igényel olyan társszervezetekkel, mint például az Európai Űrügynökség (ESA), vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU). Ezért a projekt előkészítésén már két éve dolgozó New Space Industries Zrt. is az alapítók között szerepel a projekttársaságban. Dr. Sárhegyi István a társaság alapítója és igazgatósági elnöke elmondta „A New Space Industries Zrt. szakmai befektetőként vesz részt Magyarország legnagyobb űripari projektjében. Társaságunk hazai és nemzetközi kapcsolataival, illetve know-how-jával támogatja a CarpathiaSat Zrt. küldetését. A közös vállalattal a nemzetközi űripari és műholdüzemeltetői trendeknek megfelelően egy olyan céges struktúra jöhetett létre, ahol az állam és a magánszektor együtt léphet előre Magyarország önálló űrképességének fejlesztésében.”

A bejelentés miatt ma egész napra felfüggesztették a 4iG részvényeinek kereskedését.

A 4iG árfolyama idén 4 százalékot esett.