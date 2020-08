Az utolsó szöget is beüti a Microsoft az Internet Explorer koporsójába

A héten jelentette be a Microsoft, hogy november 30-tól a Teams nevű alkalmazása már nem lesz elérhető az Internet Exploreren keresztül, Office termékei pedig 2021. augusztus 17-tel kerülnek le a böngészőből. Ezzel valószínűleg az utolsó szöget is beverte a Microsoft saját termékének, az Explorernek a koporsójába.

A CNN cikke szerint a Microsoft is azon van, hogy minél hamarabb megszabaduljon egyik legkevésbé szeretett szoftvertermékétől, az Internet Explorertől. Ennek érdekében november végétől már nem fog futni rajta a Teams, jövő augusztustól pedig az Office sem. Állításuk szerint ettől még az Explorer nem tűnik el csak úgy.

A valaha még a legtöbbet használt internetes kereső volt az Explorer, de az elmúlt években folyamatosan csökkent a részesedése a piacon, 2010-ben 50% alá esett és most nagyjából 4%-on áll a NetMarketShare adatai szerint.

Az internetes keresőmotorok piacán jelenleg a Google Chrome-ja vezeti 71%-os részesedéssel.

Az Internet Explorer 1995-ben debütált a Windows 95 részeként. Csúcspontján, 2002-ben, az internetes keresők piacán 95%-os dominanciával bírt. Csakhogy a Microsoft egy időben már lemaradt a kereső megújításával, így azzal egyre több probléma lépett fel (különösen a 6-os verzióval).

Maga a Microsoft is elismeri mostani bejelentésében, hogy az Internet Explorernél vannak már sokkal jobb online élményt nyújtó keresők, ilyen a Microsoft Edge is. Ugyanakkor a Microsoft a Windows csomagokhoz máig szolgáltatja az Explorert, ezzel biztosítva, hogy minden vállalati alkalmazás megfelelően működjön. Ugyanakkor a cég kitért arra, hogy az Edge is támogatja azokat a webes applikációkat, amelyeket az Explorer számára fejlesztettek ki az ügyfelek, így már nem kell a keresők között váltani.

Címlapkép: Alexander Hassenstein/Getty Images