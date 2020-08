Élesedik a verseny, új vevő jelentkezett be a TikTokra

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Donald Trump múlt héten nekiment a TikToknak, az app kínai tulajdonosának el kell adnia az amerikai operációt, ami iránt több amerikai nagyvállalat is érdeklődik. A Financial Times úgy tudja, hogy az Oracle is tárgyalásokat folytat a TikTok megvásárlásáról.