Mark Zuckerberg vezényelhette a háttérből a TikTok elleni hadjáratot

Zuckerberg már egy tavaly ősszel, Washingtonban mondott beszédében figyelmeztetett arra, hogy a „Facebookkal ellentétben a TikTok nem támogatja az önkifejezés szabadságát” és hogy „kockázatot jelent az amerikai értékekre és technológiai világvezető mivoltára."

Néhány héttel a beszéd előtt Donald Trumpot személyen is figyelmeztette egy vacsora során, hogy az amerikai vállalkozásokat és munkahelyeket veszélyezteti a kínai TikTok, ezt szabályozni ezért sokkal fontosabb, mint a Facebookot – értesültek a magazin forrásai. Úgy látszik, Zuckerberg szavai célba értek, mivel Trump betiltotta a TikTokot, míg a Facebookhoz, amely még magát az elnököt is cenzúrázta a napokban, nem nyúlt hozzá.

Zuckerberg Trumpon kívül több demokrata és republikánus szenátorral is folytatott hasonló beszélgetéseket, ilyen volt többek közt Tom Cotton vagy Chuck Schumer is; Schumer rövidesen a tech-vezérrel való találkozás után írt egy levelet is az amerikai biztonsági szerveknek, melyben a TikTok kockázatait firtatta.

Zuckerberg a privát meetingeken kívül létrehozott egy nyilvános érdekvédelmi csoportot is, az American Edge-et, mely az amerikai techcégek gazdaság működéséhez, nemzetbiztonsághoz és kultúrához való hozzájárulását firtatta.

Zuckerberg egyébként szóvivőin keresztül elismerte, hogy részt vett a vacsorákon, viszont azt állítja, hogy „nem emlékszik,” hogy a TikTokot akár csak megemlítette volna. Egy belső, facebookos munkahelyi meetingen pedig állítólag „kedvezőtlennek” nevezte a TikTok betiltását.

A TikTok egyébként a Facebook egyik legnagyobb riválisává nőtte ki magát az Egyesült Államokban, ahol a lakosság egyharmada, mintegy 100 millió ember használja az alkalmazást. A TikTok alkalmazásletöltési számai már meg is előzték a Facebookot.

Zuckerberg lobbizására még reagált is a TikTok amerikai vezetője, Kevin Meyer is, aki blogjában azt írta, hogy „örül a versenynek,” de jó lenne, ha ez az ügyfélkiszolgálásban nyilvánulna meg és nem „hazafiasságnak álcázott rosszindulatú támadásokban, melynek célja a [TikTok] jelenlétének betiltása az Egyesült Államokban.”

A Facebook az Instagramon keresztül egy TikTokhoz nagyon hasonló szolgáltatást is elindított idén augusztusban, ez a Reels; néhány TikTok felhasználónak még fizettek is, ha átmennek a Reelsre a kínai alkalmazásról.

A TikTok betiltása egyébként nem jelenti azt, hogy az alkalmazás végleg eltűnik a piacról, valószínűleg a Microsoft vásárolja majd fel az app amerikai ágát, míg a TikTok nemzetközi ága zavartalanul üzemel majd tovább.

