Újabb őrült hét vár a Teslára

Ezen a héten pénteken jön a Tesla részvényfelaprózása, ami azt jelenti, hogy várhatóan egy újabb őrült hétnek nézünk elébe, a split bejelentése óta 50 százalékot ralizott a részvény, ez folytatódhat a héten is.

A Tesla augusztus 21-én nyilvántartásba vett részvényesei további négy törzsrészvényre kapnak osztalékot, a splitre augusztus 28-án a piaczárás után kerül sor, ez 5:1 arányban való részvényfelaprózást jelent. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja fontos dátum, bár arbitrázsra nincs lehetősége a részvényeseknek. Aki augusztus 21. és 28. között ad el Tesla részvényt, az az osztalékot is eladja.

A Tesla árfolyama közel 50 százalékot emelkedett, augusztus 11. óta, amikor is a társaság bejelentette a splitet. A részvények általában pozitívan reagálnak a felaprózásra, viszont a Tesla ralija még ilyen mércével is soknak számít.

Így bárki kitalálhatja, mi történik majd ezen a héten. Lehetséges, hogy a befektetők még a split előtt be akarnak vásárolni a részvényből azt gondolván, hogy más piaci szereplők rávetik magukat a jelentősen olcsóbb Tesla papírokra augusztus 31-én, amikor a felaprózás utáni első kereskedési nap lesz. Másrészt viszont azt is látni kell, hogy a részvény árának abszolút értékben való csökkenése nem igazán indokol egy 50 százalékos ralit.

Az is előfordulhat, hogy mostanra minden jó hír be van árazva az árfolyamba, és a split után esés jön majd. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy számos brókercégnél már tört (vagy arányosított) részvényeket is lehet vásárolni, így a befektetők már akár 5 dollárért is vehetnek Tesla papírokat.

Ami viszont izgalmas lehet, hogy milyen hatása lesz a részvényfelaprózásnak az opciós kereskedésre. A Tesla szeptemberi call opciója 2 080 dolláros lehívási árral 180 dollárba került pénteken. Az opciós megbízás 100 részvényre szól, így 18 000 dollárban került a megbízás megvásárlása. Viszont az opció díja lecsökken, ha részvény ára abszolút értékben csökken. Tehát abszolút értékben nézve olcsóbb lesz Tesla opciós kontraktusaival való kereskedés. Viszont ez nem igazán indokolja azt, hogy az árfolyamnak emelkednie,vagy esnie kéne a split bejelentése miatt.

Ami a legracionálisabb magyarázat a ralira, hogy sokan úgy gondolják (valószínűleg a cégnél is), hogy a Tesla papírjai annyira népszerűek a kisbefektetők körében, hogy a részvények splitje szinte direkt módon felfelé hajtja az árfolyamot, pedig elméletben a részvényfelaprózásnak nem kellene, hogy közvetlen hatása legyen a részvényárfolyamra.

A Tesla árfolyama idén már 390 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben pedig több mint 9-szeresére nőtt a részvény értéke. A hétfői nyitás előtti kereskedésben egyébként ismét 3,9 százalékot emelkedett az árfolyam.

(Barron's)

Címlapkép: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images