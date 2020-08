Nagy változás jön az egyik legfontosabb amerikai részvényindexnél, hét éve nem volt ilyen

Az S&P Dow Jones Indices hétfőn bejelentette, hogy jelentős változás jön az amerikai blue chipeket tömörítő Dow Jones részvényindexnél, ebben az évtizedben másodszor, az évezredben pedig harmadik alkalommal kerül ki három komponens az indexből, és kerül azok helyére három másik részvény.

A 30 részvényt tömörítő indexben a felhőalapú szoftvercég, a Salesforce.com az olajipari óriás Exxon Mobilt fogja váltani. A biotech gyógyszergyártó Amgen a szintén gyógyszeriparban tevékenykedő Pfizer helyére érkezik. A szoftver és ipari konglomerátum Honeywell pedig Raytheon Technologiest váltja.

Az S&P Dow Jones szerint a változtatásokra elsősorban az Apple részvényfelaprózása miatt van szükség, hiszen a 4:1 arányú split után a tech szektor súlya az indexben jelentősen lecsökken. A cég emellett azt is kiemelte, hogy a változtatások segítenek jobban diverzifikálni az indexet, mivel megszüntetik az olyan vállalatok közti átfedést, amelyek hasonló területen tevékenykednek, emellett pedig az új cégekkel együtt az index egy átfogóbb képet ad az amerikai gazdaságról.

Az Apple egyébként még 2015-ben (nem sokkal egy korábbi split után) került be a Dow-ba, a pénteki zárás után pedig ismét splitre kerül sor – ami a Dow részvények esetében ritkaságnak számít. Az elmúlt 30 évben mindössze három 4:1-es split volt a Dow-ban: 1989 októberében a Philip Morrisnál, 1992 májusában a Walt Disneynél, 2015-ben pedig a Visánál. Összesen egyébként 17 részvényfelaprózás volt 1999 vége óta, viszont a Nike 2:1 arányú 2015-ös splitje óta egy ilyenre sem volt példa a Dow komponensei között.

A változtatások nem fognak közvetlenül meglátszani az index szintjén.

Az Apple pozíciója ezzel szemben igen, korábban az első volt az árral súlyozott indexben, a splitet, és a változtatásokat követően viszont a 17. helyre csúszik vissza. Az első három helyen a United Health, a Home Depot, és az Amgen lesznek, ebben a sorrendben.

Legutoljára 2013-ban volt olyan, hogy egyszerre három komponens is változott a Dow-ban, akkor a Goldman Sachs, a Visa, és a Nike került be. 2004-ben is hasonló történt, akkor a Pfizer, a Verizon, és az American International érkezett.

Az S&P Dow Jones Indices a hétfői piaczárás után jelentette be a változtatásokat, az indexbe bekerülő részvények árfolyama a zárás után kereskedésben emelkedni kezdett, míg az Dow-ból kikerülő részvények gyengültek.

A zárás utáni kereskedésben a Salesforce árfolyama 3,8 százalékot emelkedett, míg az Exxon Mobil 1,6 százalékkal került lejjebb. A Salesforce egyébként 28,2 százalékot emelkedett idén.

Az Amgen is felpattant, a zárás után 4 százalékot erősödött, miközben a Pfizer 1,6 százalékot gyengült. Az Amgen árfolyama 2,3 százalékkal került lejjebb idén.

A zárás után a Honeywell árfolyama 3,7 százalékot emelkedett, a Raytheoné pedig 3 százalékkal került lejjebb. A Honeywell egyébként 10 százalékos mínuszban van idén.

(MarketWatch)

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images