A Facebook szembe megy az álhírekkel – A szabályos elnökválasztás a cél

A vezető közösségi oldalak – többek között a Facebook és a Twitter – figyelmeztetnek és aggodalmukat fejezik ki az újkeletű veszélyforrásokkal szemben, amik a választás során a jogtalan közbeavatkozások és a félreinformáltság lehetőségét jelentik többek között. Kiemelten nehéz lesz a helyzet a választás napján, illetve az azt megelőző hetekben-hónapokban.

Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a szavazók pontos információkhoz jussanak?

– tette fel a kérdést Nathaniel Gleicher, a Facebook biztonságpolitikai vezetője egy keddi online előadás során, ami kifejezetten az elkövetkező elnökválasztásról szólt. Bár a szakember nem fejtette ki, de utalást tett arra, hogy lehetnek különböző politikai érdekeltségű csoportok részéről próbálkozások arra, hogy

a szavazás érvényességét megkérdőjelezzék, különös tekintettel a levélszavazásra,

aminek intézményét múlt heti tweetjében Donald Trump is megkérdőjelezte.

IF YOU CAN PROTEST IN PERSON, YOU CAN VOTE IN PERSON!