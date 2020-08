Amerikában nyit üzemet friss tőkéből a sikeres magyar startup

A GB & Partners által kezelt EXIM Exportösztönző Magántőkealap 2020. júniusában újabb jelentős, 2,1 milliárd forintos befektetést nyújtott a RotaChrom Technológiai Zrt.-nek, amely egy egyedi hatóanyag-tisztítási eljárás fejlesztésével foglalkozik. Az újabb befektetés elsődleges célja a további nemzetközi terjeszkedés támogatása - olvasható a társaság Portfolio-hoz eljuttatott közleményében.

A RotaChrom innovációjával a világon először sikerült a korábban laboratóriumi méretben elérhető folyadékokon alapuló hatóanyag-tisztítási módszert ipari mértékre emelni. A vállalat startupként indult, ma már több milliárd feletti éves árbevétellel rendelkezik.

“Az eddig elért kiemelkedő eredmények és a piaci potenciál miatt döntöttünk úgy, hogy plusz forrást kapjon a RotaChrom, amellyel célunk a további lehetőségek kiaknázása” - indokolta a tőkeinjekciót Bürchner Gábor, az alapkezelő befektetési igazgatója.

A cég az összesen 211 milliárd forint tőke- és kölcsönbefektetést első körben nemzetközi terjeszkedésre fordítja.

Egy új hatóanyagtisztító üzem létrehozásán dolgozunk az Egyesült Államokban Portland (Oregon) környékén, amely bemutatóteremként tud működni az érdeklődők számára

- árulta el Madarász László, a RotaChrom vezérigazgatója.

A bemutatóterem létrehozásával párhuzamosan a cég nagy hangsúlyt fektet értékesítői tevékenységének bővítésére is. Az amerikai piacon történő terjeszkedéshez alapfeltétel volt egy saját amerikai értékesítési központ létrehozása, mivel egyre több ügyfélmegkeresés érkezik az Egyesült Államokból. A nemzetközi terjeszkedés további lépéseként nemcsak Amerikában, a világ más pontjain is folyik az értékesítési hálózat kiépítése, a vállalat technológiája iránt ugyanis megnövekedett a kereslet. A kiterjedt nemzetközi hálózat kiépítéséhez újabb tapasztalt szakembert vontak be, csatlakozott a vállalathoz tavasszal Byssz Róbert régióigazgató, aki a RotaChrom Észak-Amerikán kívüli piacokon történő növekedésért felel.

A fejlesztések mellett komoly lépésre szánta el magát a vállalat az egyre növekvő piaci kereslet zökkenőmentes kiszolgálása érdekében: felvásárolták egyik stratégiai beszállító partnerüket. A RotaChrom ezzel a lépéssel is nemzetközi működésének alapjait erősíti, hiszen mostantól az ötlettől kezdve, a gépek gyártásán át, az ügyfélre szabott szolgáltatásokig, minden tevékenységük egy kézben összpontosul, így garantálva a megfelelő minőséget és a vevői igények kiszolgálásának gyorsaságát.

