Új piacra tör be az Amazon – Már kapható a Halo fitnesz karperec

Betör a fitnesz appok világába is az Amazon azzal, hogy elindította Halo nevű alkalmazását és karperecét.

Az Apple-lel, a Fitbittel és a Samsunggal is felvenné a versenyt egy ár így is jócskán telített piacon az Amazon most, hogy elindult új fitnesz alkalmazása, a Halo – írja a Reuters.

A Halo karperec, amely a legtöbb versenytársával szemben nem rendelkezik kijelzővel, 99,99 dollárba kerül, míg a Halo-tagság havi szinten 3,99 dollárba.

Ahhoz képest, hogy más szereplők is jelentős fejlesztéseket és kijelzőbeli újításokat hoznak fitnesz alkalmazásaikhoz és eszközeikhez, az Amazon új szintet lép azzal, hogy a felhasználók hangszínét elemzi.

Amennyiben a felhasználó engedélyezi, a karperecben lévő mikrofon érzékeli a tulajdonos hangjában megbújó örömöt, zavarodottságot vagy éppen szeretet.

Az Amazon tájékoztatása szerint a vízálló karperecbe ezen felül gyorsulásmérőt, hőérzékelőt, szívritmus-figyelőt és testzsírszázalék mérőt is beépítettek.

