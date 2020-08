Vállalati hírek húzták a Dow-t, felemásan fogadták a Fed bejelentését a befektetők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Túlnyomóan mínuszban zártak ma az európai indexek, köztük a BUX is, amely 1,24 százalékot esett. Amerikában ezzel szemben emelkedéssel kezdte a napot az S&P 500 és a Dow Jones is, végül utóbbi közel 0,6%-os erősödéssel fejezte be a napot, az S&P 500 pedig szerény emelkedéssel is új csúcson zárt.