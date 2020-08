Elon Musk megerősítette: kibertámadás célpontja volt a Tesla

A Teslarati nevű blog írta meg csütörtökön, hogy egy orosz férfi megkörnyékezte a gyár egyik dolgozóját júliusban a WhatsApp nevű alkalmazáson keresztül, és 1 millió dollárt ajánlott neki, hogy telepítsen egy malwaret (rosszindulatú szoftvert) a Tesla belső hálózatára, amely elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadást (informatikai szolgáltatás teljes vagy részleges megbénítása) okozott volna.

Miközben a Tesla kiberbiztonsági csapata a DDoS támadással lett volna elfoglalva, a malware vállalati titkokhoz jutott volna, amelyekért cserébe a hackerek váltságdíjat kérhettek volna.

Ehelyett a dolgozó jelentette az esetet a feletteseinek, akik kapcsolatban léptek az FBI-jal. Az információk szerint a dolgozó eljátszotta, hogy belemegy a hacker kínálta üzletbe, és bedrótozva vett részt a jövőbeli megbeszéléseken. Az orosz férfit augusztus 22-én letartóztatták Los Angelesben miközben próbált elmenekülni az Egyesült Államokból.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója egy Twitter posztban erősítette meg az információkat, Musk szerint ez egy komoly támadás volt.

Much appreciated. This was a serious attack.