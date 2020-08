Felrobbant a Tesla új riválisának árfolyama az első kereskedési napon

Az egyik legforróbb téma most a tőzsdéken az elektromosautó-gyártó szegmens, így kiemelt figyelem övezte az Xpeng Motors részvényeinek csütörtöki első kereskedési napját. A papírforma teljesült, hiszen a jegyzési árhoz képest több mint 50 százalékos pluszban nyitott a részvény.

A kínai elektromosautó-gyártó Xpeng Motors a legújabb érkező az amerikai tőzsdére, a részvényekre 15 dolláros jegyzési árat határoztak meg szerda este, ezzel szemben a részvény a csütörtöki első kereskedési napján 23,1 dolláron nyitott, ami 54 százalékkal magasabb, mint a jegyzési ár. Az árfolyam egészen 25 dollárig emelkedett, ami 66,7 százalékos pluszt jelent, majd végül a kereskedés hátralévő részében 21,47 dollárra húzták vissza, amely még így is 43,1 százalékkal magasabb, mint a 15 dolláros jegyzési ár.

A cég eredetileg 85 millió ADR-t (American Depositary Recipts) bocsátott volna ki, azonban ezt később 99,7 millió darabra emelték fel a megnövekedett befektetői érdeklődés miatt. A jegyzési ársáv eredetileg 11-13 dollárra volt, ami 12 dolláros középáron számolva közel 1 milliárd dollár friss tőkét vonhatott volna a be a társaság. Az ADR darabszámmal együtt azonban a jegyzési árat is megemelték, 15 dollárra, így az IPO értéke összesen 1,5 milliárd dollár volt. A csütörtöki záróárral számolva a cég piaci értéke közel 15 milliárd dollár a Barron's szerint.

Bár az elektromos autó szegmensben sok esetben nem szempont, mégis betekintést nyújthat a cég működésébe, ha megvizsgáljuk annak fundamentumait. Az Xpeng értékesítései még csak most pörögnek fel, és ez látszik a bevételek alakulásán is, a 2015-ben alapított cég 2018-ban még alig termelt bevételt, a 2019-es árbevétele pedig 2,3 milliárd jüan volt, ami valamivel több mint 100 milliárd forint. Az idei első félévben viszont már csökkentek a bevételek, az egy évvel korábbi 1,2 milliárd jüanról 1 milliárd jüanra. A visszaesést részben a globális koronavírus járvány okozta. A költségek még mindig jelentősen meghaladják a bevételeket, ezért a vállalat masszívan veszteséges, már üzemi eredmény szinten is. Tavaly 3,8 milliárd jüan veszteséget ért el a társaság, ami közel 166 milliárd forint mínusznak felel meg. Ebből a szempontból az idei első félév sem hozott változást, a vállalat még mindig veszteségesen működik.

A Xpeng IPO-ból is az látszik, hogy a befektetők vevők a víziókra, és nem elvárás az sem, hogy a cég már mérethatékony értékesítést, pozitív üzemi és adózott eredményt tudjon felmutatni, ami nem is véletlen, hiszen a befektetők részben azt árazzák, hogy például az Xpeng lesz a következő Tesla, amelyik cég neve mellett az elektromos autó pecsét szerepel, annak a részvényeit automatikusan venni kell. A Tesla is a legutóbbi időkig veszteségesen működött, miért pont a pályája elején tartó Xpengtől várnánk el, hogy már az értékesítés felpörgetése mellett nyereséget termeljen? A kibocsátási darabszám és a jegyzési ár megemelése is már arra utalt, hogy bőven van vevő a sztorira, az első kereskedési nap pedig megerősítette ezt.

Címlapkép: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images