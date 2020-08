Koronavírus: minden negyedik embert kirúgtak a vendéglátásban Magyarországon

A koronavírus-járvány első hónapjaiban látható volt, hogy az ipar és a kereskedelem egyes ágazatait nem azonos mértékben sújtja a válság, ezért volt szükség szelektív támogatások bevezetésére - jelentette ki a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára pénteken Nagykanizsán. A politikus kiemelte, hogy a foglalkoztatottság visszaesése sem volt egyenletes, a vendéglátásban 25,7 százalékkal csökkent, miközben az autóiparban csak 3,9 százalékos volt a leépítés.

Izer Norbert a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara tisztújító közgyűlésén tartott előadásában kiemelte, a kormány Gazdaságvédelmi akciótervére fordított összeg a GDP 20 százalékát is eléri. Az iparági, szelektív gazdasági támogatások lehetőségével mintegy 200 ezer cég élt, számukra ez havi átlagban mintegy 10 milliárd forint megtakarítást jelentett, miután négy hónapon át adó- és járulékmentesen fizethettek bért a dolgozóiknak.

Az államtitkár jelezte: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkaerőpiaci változásokat tükröző adózási adatai alapján is látható volt a válság első hónapjaiban a szektoronkénti eltérés. A vendéglátásban a foglalkoztatottság az első hónapokban 25,7 százalékos csökkentést mutatott, míg a gépjármű- és motorkerékpár-üzletágban 3,9 százalékos volt az elbocsátás mértéke.

A szelektív gazdaságvédelmi támogatások révén a leginkább érintett szektoroknak úgy segített az állam, hogy a munkavállalók nettó bére emelkedett, a cégek bérköltsége viszont csökkent. Átlagosan 63 ezer forinttal nőtt a dolgozók nettó bére, a cégek terhelése pedig 73 ezer forinttal mérséklődött - fejtette ki Izer Norbert.

Kitért arra is, hogy a kiskereskedelem napi forgalmi adatai is jelentős ágazatbeli eltéréseket mutattak, hiszen az üzletekben márciusban tapasztalt vásárlási roham után a tavalyihoz képest csökkent a forgalmuk, ami csak a nyárra kezdett visszaállni a tavalyi adatokra. A vendéglátásban ugyanekkor 35 százalékkal esett vissza a forgalom, miközben a gyógyszerek kereskedelmében és a hipermarketek bevételében csaknem 10 százalékos volt a növekedés.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy a koronavírus-járvány okozta világválság magyarországi kezeléséhez tehermegosztásra volt szükség a munkavállalók, a vállalkozók és a kormányzat között. A magyar válságkezelés kulcsa azonban az, hogy a piacainkon hogyan tudják kezelni a válságot, hiszen ránk is kihat, ha Németországban nem vásárolnak új autókat - tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy a válság támasztotta legfontosabb kihívások közé tartozik az oktatás átalakítása, a digitális technológia, a robottechnika, a távolsági kommunikációs eszközök fejlesztése, a pénzügyi, gazdasági rugalmasság erősítése, a tartalékképzés, a tervezés, a stabil fizetőképesség fenntartása.

A kamarai elnök szerint további gazdaságélénkítő lépésekre is szükség van, ezek közé tartozik, hogy a helyi iparűzési adót regionális bevételi forrássá változtatnák, amivel egyenletesebb növekedést biztosíthatnak a régióknak. A közjegyzői díjak mérséklésére és az adócsomag további átalakítására is szükség van, de versenyképes oktatásra és képzésre is törekedni kell a gazdaság versenyképességének javítására.

